Popüler şans oyunlarının başında gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam tamamlanıyor. Çekiliş sonuçları internet üzerinden belli oluyor. Haberimizde yer alan link sayesinde geçmiş çekiliş sonuçlarına da ulaşabilirsiniz. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



