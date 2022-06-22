Popüler şans oyunlarının başında gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam tamamlanıyor. Çekiliş sonuçları internet üzerinden belli oluyor. Haberimizde yer alan link sayesinde geçmiş çekiliş sonuçlarına da ulaşabilirsiniz. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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