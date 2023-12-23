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  4. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 23 Aralık Milli Piyango sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 23 Aralık Milli Piyango sorgulama

23.12.2023 18:13 | Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılarak şansını deneyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. Haftanın son çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından bu akşam yapılan çekilişle canlı olarak ekrana gelecek. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? 23 Aralık Milli Piyango sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 23 Aralık Milli Piyango sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. 23 Aralık Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın üçüncü çekilişiyle Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Çılgın Sayısal Loto 23 Aralık Cumartesi çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 ARALIK

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı. Çılgın Sayısal Loto, haftanın son çekilişi ile 23 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşen oyunla saat 21:30'da belli olacak.

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20 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ

13 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamıştı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 83.817.338,42 ₺ olarak açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çılgın sayısal loto sonuçları
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