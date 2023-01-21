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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekilecek? 21 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve bilet sorgulama

21.01.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün de büyük bir heyecanla bekleniyor. Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Meraklılarının oldukça fazla olduğu çekilişin sonuçları da araştırılan konular arasında. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, çekiliş ne zaman yapılıyor? İşte ayrıntılar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekilecek? 21 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına ait aramalar akşam saatlerine doğru hızlandı. Şans oyunu Sayısal Loto oynamak isteyen vatandaşlar çekiliş ile ilgili araştırmalar yapıyor. Çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, çekiliş ne zaman yapılıyor? İşte cevaplar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş canlı olacak gerçekleştirilecek.

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Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişe ilgi bayağı yoğun.

ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ne kadar merak ediliyor. Çekiliş devretmediği sürece her çekilişten sonra yükselen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ödülü izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda.

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18 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve 92.728.652,04 ₺ devretmişti. Bu akşam gerçekleşecek çekilişte bu ikramiye sahibini bulacak mı merakla bekleniyor. Bu akşamki büyük ikramiye 92,7 milyon TL olacak.

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