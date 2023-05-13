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Çilingire kapıyı açtırıp katletmişti... Kan donduran 'eski sevgili' dehşetinde karar verildi

13.05.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen kan donduran vahşette karar verildi! Çilingire kapısını açtırıp girdiği evde, eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'yü öldürüp, annesi İfakat Evci'yi de yaralayan O.H. ile arkadaşı A.V.’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, her iki sanığa, Üzümcü'yü tasarlayarak öldürdükleri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, annesini öldürmeye teşebbüs suçundan 17’şer yıl, yağma suçundan da 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Cezalarda indirim uygulanmadı.

Çilingire kapıyı açtırıp katletmişti... Kan donduran 'eski sevgili' dehşetinde karar verildi

Dehşete düşüren olay, geçen yıl mart ayında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. O.H. (24), arkadaşı A.V. (27) ile birlikte, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün (21) evine gitti. O.H., çilingire kapısını açtırdığı eve girip eski sevgilisinin gelmesini bekledi. O.H., akşam saatlerinde eve gelen Asya’yı bıçaklayarak öldürürken, kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi (47) de ağır yaraladı. Olay sonrası otomobile binip kaçan O.H. ile arkadaşı A.V., Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 4 suç kaydı olan O.H. ile 1 suç kaydı bulunan A.V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"ÇİLİNGİRİ BEN ÇAĞIRMADIM"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, sanıklar O.H. ile A.V. hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 15'er yıl ve 'konut dokunulmazlığını bozmaktan' ise 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında O.H., cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyleyip, olaydan önce plan yapmadığını öne sürerek, “Çilingiri ben çağırmadım. A.V.'nin çağırdığından haberim yoktu. Ben oraya konuşmak için gittim. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm” dedi.

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‘KORKAK VE ÜRKEK BİRİYİM’

A.V. ise çilingiri O.H.'nin çağırdığını söyleyerek, “Ben korkak ve ürkek biriyim. O.H. beni tehdit etti ve olaylar iradem dışında gerçekleşti. Bana 1 yıldır o evde kaldığını söyledi. Ayrıca beni yeğenlerimle tehdit etti. O yüzden onun tarafından rehin alındığımı söyleyemedim. Böyle bir işe kalkışacağından haberim yoktu. 12 aydır cezaevinde perişan haldeyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

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SAVCI, AYRI AYRI 71 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘mala zarar verme’ ve ‘yağmaya teşebbüs’ suçlarından ayrı ayrı 71 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar O.H. ve A.V. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan O.H., pişman olduğunu söylerken, A.V. işlemediği suçtan dolayı yargılandığını belirtip, tahliye ve beraat talebini yineledi.

MAHKEME, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları, ‘tasarlayarak ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, Asya Pınar Üzümcü’nün annesi İfakat Evci'yi, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 17'şer yıl, ‘yağma’ suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis, ‘mala zarar verme’ suçundan ise 2 bin 400'er lira para cezası verildi. (DHA)

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