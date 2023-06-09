KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çillerinden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki... Cildi streç film gibi soyulmaya başladı

Çillerinden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki... Cildi streç film gibi soyulmaya başladı

09.06.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çil görünümü özellikle son yıllarda trend olmasıyla birlikte birçok kişinin beğenisini topluyor. Makyajla çil görünümü yapanlar olsa da doğal çile sahip olan kişiler çillerinden kurtulmanın yollarını arıyor. TikTok'ta doğal çillerinden kurtulmak için yaptığı yöntemle izleyenleri şaşırttı.

Çillerinden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki... Cildi streç film gibi soyulmaya başladı

Avustralya'dan Doone Roisin, cildindeki çil lekelerini ortadan kaldırmak için "dünyanın en güçlü kimyasal peelingini" denedikten sonra yaşadığı dönüşümün videosunu TikTok hesabında paylaştı. Doone, tedaviden önce dudaklarında melazma, güneş lekeleri ve pigmentasyon fark ettiğini açıkladı. Bununla başa çıkmak için kimyasal peeling kullandı. Peelingin ardından cildinin "yanmaya başlaması" çok uzun sürmedi.

TÜM SÜRECİ PAYLAŞTI

Ekran görüntüsü 2023-06-09 094142

"Onu çıkarırken çok nazik davrandım çünkü zaten yanmış ve şişmiş hissediyordum ve cildim çoktan soyulmaya başlamıştı." Pigmentasyonun gözlerini "yorgun" gösterdiğini düşünen genç kadın, o zamandan beri izleyicilerin iyileşme sürecini izleyebileceği yolculuğunu paylaştı.

Dördüncü gün, büyük miktarlarda soyulan pullar olduğu için Doone'nin cildi büyük ölçüde değişti. Dudak çevresindeki melazmanın hafiflediğini fark etmesine rağmen güneş lekelerinde henüz ilerleme kaydedilmemişti. "Alnım henüz soyulmaya başlamadı, bu yüzden streç film gibi görünüyorum," dedi.

gfhfgjgk_720

DERİLERDEN KURTULMAK İÇİN...

Ekran görüntüsü 2023-06-09 094106

''Çok kaşınıyor ve ben gerçekten bunu soymak istiyorum.'' Doone, yüzünden sarkan ölü deriden kurtulmak için oldukça farklı bir çözüm buldu. Makası alarak yüzündeki ölü derileri kesmeye başladı. Süreç henüz bitmemişken, "gerçekten iyi ilerlemeler" gördüğü konusunda ısrar etti.

''Ama yine de güneş hasarını zirveye çıkarmak ve yakmak için günde iki kez kremi kullanmak için birkaç ayım var. Genel olarak, gerçekten mutluyum ve kesinlikle tekrar yapardım.'' İlerlemeyi gören sosyal medya kullanıcıları şaşkına döndü. Birçok kişi çillerin oldukça güzel göründüğünü ve böyle bir uygulamaya gerek olmadığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıkanmış lavabo giderlerini anında açıyor! Tesisatçıların sırrıTıkanmış lavabo giderlerini anında açıyor! Tesisatçıların sırrı
Tek malzemeyle karıncalardan kurtulmanın en basit yoluTek malzemeyle karıncalardan kurtulmanın en basit yolu
Kuaför 15 yıl yaşlandıran saç hatalarını paylaştıKuaför 15 yıl yaşlandıran saç hatalarını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
tiktok makas peeling çil cilt kadın Güneş alara eo

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Zehra Güneş cesur tarzıyla mest etti! Ebrar Karakurt dayanamadı

Zehra Güneş cesur tarzıyla mest etti! Ebrar Karakurt dayanamadı

Saç ekimi etkisi yaratıyor! 3 malzemeyle adeta saç fışkırtıyor

Saç ekimi etkisi yaratıyor! 3 malzemeyle adeta saç fışkırtıyor

Resimde ilk gördüğünüz hayvan karakter özelliklerinizi belirliyor

Resimde ilk gördüğünüz hayvan karakter özelliklerinizi belirliyor

57 yaşında ama 20 yaşında gibi gözüküyor! Gençliğinin nedeni...

57 yaşında ama 20 yaşında gibi gözüküyor! Gençliğinin nedeni...

Tıkanmış lavabo giderlerini anında açıyor! Tesisatçıların sırrı

Tıkanmış lavabo giderlerini anında açıyor! Tesisatçıların sırrı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.