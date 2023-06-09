Çillerinden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki... Cildi streç film gibi soyulmaya başladı

Avustralya'dan Doone Roisin, cildindeki çil lekelerini ortadan kaldırmak için "dünyanın en güçlü kimyasal peelingini" denedikten sonra yaşadığı dönüşümün videosunu TikTok hesabında paylaştı. Doone, tedaviden önce dudaklarında melazma, güneş lekeleri ve pigmentasyon fark ettiğini açıkladı. Bununla başa çıkmak için kimyasal peeling kullandı. Peelingin ardından cildinin "yanmaya başlaması" çok uzun sürmedi.

TÜM SÜRECİ PAYLAŞTI

"Onu çıkarırken çok nazik davrandım çünkü zaten yanmış ve şişmiş hissediyordum ve cildim çoktan soyulmaya başlamıştı." Pigmentasyonun gözlerini "yorgun" gösterdiğini düşünen genç kadın, o zamandan beri izleyicilerin iyileşme sürecini izleyebileceği yolculuğunu paylaştı.

Dördüncü gün, büyük miktarlarda soyulan pullar olduğu için Doone'nin cildi büyük ölçüde değişti. Dudak çevresindeki melazmanın hafiflediğini fark etmesine rağmen güneş lekelerinde henüz ilerleme kaydedilmemişti. "Alnım henüz soyulmaya başlamadı, bu yüzden streç film gibi görünüyorum," dedi.





DERİLERDEN KURTULMAK İÇİN...

''Çok kaşınıyor ve ben gerçekten bunu soymak istiyorum.'' Doone, yüzünden sarkan ölü deriden kurtulmak için oldukça farklı bir çözüm buldu. Makası alarak yüzündeki ölü derileri kesmeye başladı. Süreç henüz bitmemişken, "gerçekten iyi ilerlemeler" gördüğü konusunda ısrar etti.

''Ama yine de güneş hasarını zirveye çıkarmak ve yakmak için günde iki kez kremi kullanmak için birkaç ayım var. Genel olarak, gerçekten mutluyum ve kesinlikle tekrar yapardım.'' İlerlemeyi gören sosyal medya kullanıcıları şaşkına döndü. Birçok kişi çillerin oldukça güzel göründüğünü ve böyle bir uygulamaya gerek olmadığını belirtti.

