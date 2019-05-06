Cilt bakım yağları botoksa alternatif olabilir mi?

Uçucu ve sabit yağlarla yapılan terapiler anlamına gelen aromaterapi konusunda Uzman Aromaterapist, Aromakolojist Leyla Çakır, bu konuda şu bilgileri verdi: “Sabit veya uçucu yağlar cilt bakımında kullanıldığında sayısız faydalar sağlar. Doğal olarak bazı bitkilerden elde edilen hyluronik asit ve özellikle turunçgiller familyasından uçucu yağlar ve GLA içeren sabit yağlarla yapılan özel formüller ile nem oranında artış, kırışık görünümünde azalma, daha sıkı bir cilt gibi gözle görülen sonuçlar elde etmek mümkün. Ayrıca kişilerin endişelerine göre aromatik cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullandığımız ölmez çiçek, günlük gibi uçucu yağların yaşlanma karşıtı etkileri ispatlanmış durumda. Üstelik birçok aromatik ve sabit yağ, anti oksidan benzeri aktivite gösterdikleri için erken cilt yaşlanmasının birinci sebebi olan serbest oksijen molekülleri ile savaşta da oldukça etkililer. Fakat bu faydalar arasında botoks etkisinden söz edilemez. Zira uygulama şekilleri ve etki mekanizmaları da tamamen farklıdır.

Botoks ve dolgu kesinlikle konunun uzmanı bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Bütün tıbbi ve destekleyici uygulamalar her zaman bu konuda yetkin olan tecrübeli uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde meydana gelebilecek aksaklıklar sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar doğuracaktır.

Özellikle ve çoğunlukla vurguladığımız kişiye özel uygulama, atlanmaması gereken bir konudur. Her insanın kendine has cilt yapısı ve özellikleri olduğundan botoks, dolgu, çeşitli cilt üstü ve altı uygulamalar, önceden danışılarak bir uzman tarafından gerçekleştirilmedir. Kozmetik amaçla kullanılacak cilt bakım yağları ve diğer ürünler için de mutlaka bir uzmandan tavsiye alınmalıdır.

Aromatik özler ile yapılan kozmetik formüller hem içeriğindeki aktif moleküller sayesinde cildimiz hem de güzel kokuları ile ruh halimiz üzerinde oldukça etkilidir. Buna ‘çoklu fayda’ diyoruz.

Cildimizin güzel kokuya maruz kaldığında kendini daha hızlı iyileştirdiğini artık biliyoruz.

Önemli olan noktalardan biri de cilt bakım yağlarının avantajlarını bilerek ve ihtiyaçlar doğrultusunda hangi amaca hizmet edecek şekilde kullanılacağını belirlemektir.

Uçucu yağlar ile yapılan karışımlar ve formüller cilt bakım ritüellerine eklenecek ise, aromaterapi eğitimi almış estetisyenler ve diğer uzmanlar tarafından eklenmelidir.”



