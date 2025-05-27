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Cilt bakımında doğru bilinen yanlışlara dikkat! Dermatolog tavsiyeleri ile: Nemlendirici kullanırken en sık yapılan 6 hata

Cilt bakım rutininin en temel adımı olan nemlendirici seçimi, sanıldığından çok daha önemli. Ancak çoğu kişi, sadece popülerliğe ya da ambalaja bakarak ürün tercih ediyor. Oysa her cilt tipinin ihtiyacı farklı ve yanlış ürün kullanımı cilt sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Kuru, yağlı, karma ya da hassas… Hangi cilt tipine hangi nemlendirici uygun? İşte cilt uzmanlarının önerileriyle hazırladığımız 6 hata haberimizde...

Cilt bakımında doğru bilinen yanlışlara dikkat! Dermatolog tavsiyeleri ile: Nemlendirici kullanırken en sık yapılan 6 hata
Sedef Karatay

Doğru nemlendiriciyi seçmek kadar, onu doğru şekilde kullanmak da cilt sağlığınız için büyük önem taşıyor. İşte uzmanlara göre en sık yapılan hatalar ve çözüm önerileri:

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1. NEMLENDİRİCİYİ KURU CİLDE UYGULAMAK

Doğrusu: Nemlendiriciler, nemli cilde uygulandığında daha etkili olur. Yüzünüzü yıkadıktan sonra hafif nemliyken kremi sürmek, nemin ciltte hapsolmasına yardımcı olur.

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2. GÜNEŞ KORUMASI İÇERMEYEN ÜRÜNLERİ KULLANMAK

Doğrusu: Gündüz kullanımı için SPF içeren nemlendiriciler tercih etmek, cildi hem nemli tutar hem de güneşin zararlı etkilerinden korur. Güneş kremi kullanmayı atlamayın.

3. CİLT TİPİNE UYGUN OLMAYAN ÜRÜN SEÇİMİ

Doğrusu: Yağlı ciltler için su bazlı, kuru ciltler için yoğun nemlendiriciler kullanılmalı. Ürün seçerken “non-comedogenic” ve “hassas ciltlere uygun” ibarelerine dikkat edin.

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4. AYNI NEMLENDİRİCİYİ MEVSİM BOYUNCA KULLANMAK

Doğrusu: Yaz ve kış aylarında cildin ihtiyaçları değişir. Yazın hafif yapılı ürünler, kışın ise daha yoğun formüller kullanılmalıdır.

5. BOYUN VE DEKOLTE BÖLGESİNİ UNUTMAK

Doğrusu: Sadece yüz değil; boyun, çene altı ve dekolte bölgesi de nemlendirilmeli. Bu bölgeler de zamanla kuruyup kırışabilir.

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ÇOK FAZLA ÜRÜN KULLANMAK

Doğrusu: Nemlendirici az miktarda, nazikçe uygulanmalı. Fazla ürün kullanmak cildi boğar, gözenekleri tıkayabilir.

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CİLT BAKIMINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA DİKKAT!

Cildinizi korumanın yolu sadece pahalı ürünlerden değil, doğru bilgi ve doğru uygulamadan geçiyor. Kendi cildinize kulak verin, ihtiyacını iyi analiz edin ve en basit adımla başlayın: Doğru nemlendirme.

Mutlaka bir Dermatolog tavsiyesi alın.

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