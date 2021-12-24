KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

24.12.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük bakım için birçok ürünle cildimize iyi bakmaya ve onu dış etkenlerden korumaya çalışıyoruz. Peki, kozmetik ürünlerin içinde yer alan maddelerin ne olduğunu ve nasıl fayda sağladığını biliyor muyuz? Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır, sizler için araştırdık.

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Günlük bakım rutinimizde en çok dikkat ettiğimiz bölgelerden biri, cildimiz. Kozmetik ürünler de günlük bakım rutinimizde en büyük yardımcımız. Özellikle formülünde asit bulunan kozmetikler, cilt bakımının temel yapı taşını oluşturuyor. Peki, bu asitler ne işe yarıyor ve nelerden oluşuyor? Son zamanlarda sık sık gündeme gelen AHA ve BHA, kozmetikte kullanılan asitlerin başında geliyor. Cilt bakım rutininize eklemeniz gereken AHA ve BHA, ışıl ışıl bir cilt için temel oluşturuyor. İnceleyelim bakalım, cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

AHA nedir?

Açılımı Alfa Hidroksi Asitler olan AHA, temelinde organik meyve asidi. AHA, genel olarak ciltte soyma işlemi yapmasıyla öne çıkıyor. Cilt lekeleri, akne oluşumu ve kırışıklık gibi problemlerin çözümü için kozmetik ürünlere dahil ediliyor. Yani, kozmetik ürünlerde temizleme, nemlendirme, yağ dengeleme işlemleri için kullanılıyor.

Kozmetik alanında sıklıkla yer verilen AHA türlerinden laktik asit laktozdan, sitrik asit turunçgillerden, glikolik asit ise şeker kamışından elde ediliyor. Bunların dışında kalan asit çeşitleri ise elma, armut, vişne, pirinç ve acı bademden elde edilerek kozmetik ürünlerde yerini alıyor.

Gelelim, "AHA nasıl kullanılır?" sorusuna. İlk olarak AHA grubunun bir asit olduğunu aklımızın bir kenarında tutuyoruz. Bu nedenle doğrudan kullanılması kesinlikle tavsiye edilmiyor. Riskli olabildiği için sadece kozmetik ürünlerin içine dahil olduğu şekliyle veya uzmanlar tarafından üretilen haliyle kullanmak faydalı olmasını sağlıyor. İşte AHA grubunda asit bulunduran bazı ürünler:

1. Yağ oranını dengeleyen Caudalie Peeling Maske

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Caudalie Peeling Maske, içeriğinde bulundurduğu glikolik asit sayesinde cilt temizliğini nazikçe yapıyor. İlk kullanımda bile 10 dakikada cildi ölü hücrelerden arındırıyor. Ciltteki yağ oranını dengelemeye yardımcı olan maske, daha canlı ve parlak bir görünüm için cilt yenilenmesini destekliyor. Ayrıca lekelerle mücadele eden ürün, cilt tonunun eşitlenmesine de yardımcı oluyor. Peeling etkili bir maske olan ürün, cilt üzerine ince bir tabaka olacak şekilde uygulanıyor.

Eğer siz de canlandırıcı ve temizleyici peeling etkili maskeye ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayın!

2. Parlak ve canlı ciltler için Dermotek Laktik Asit Serumu

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Dermotek serum, cildinizin sağlığını koruyor ve destekliyor. Cildi ölü hücrelerden temizlemek için üretilen serum, laktik asidin etkisiyle peeling işlevi görüyor. Bu sayede cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. %10 oranında laktik asit içeren serum, kırışık görünümünün azalmasına da yardımcı oluyor. Gece kullanılan serumu avcunuzun içine damlatılıp daha sonra masaj hareketleriyle yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulamanız yeterli oluyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan serum, farklı ürünlerle bir arada da kullanılabiliyor.

Yumuşak ve tek ton bir cilt görünümü istiyorsanız Dermotek'in laktik asit serumuna hemen ulaşmak için tıklayın!

BHA nedir?

Açılımı Beta Hidroksi Asit olarak bilenen BHA, yağda çözünen asit grupları arasında yer alıyor. BHA da ciltteki ölü deri temizliği konusuna yardımcı oluyor. Yağlanma kaynaklı cilt sorunlarında ön plana çıkan BHA, akne, sivilce ve siyah nokta gibi yaygın problemlerin çözümünde etkili oluyor. BHA, içerdiği faydalı yağ asitleri sayesinde nemlendirici etkisi de gösteriyor.

Peki BHA nerelerde bulunuyor? BHA grubunun asitleri arasında bulunan salisilik asit söğüt ağacından, oleik asit zeytinyağı ve avokado gibi doğal yağ kaynağı besinlerden, linolelik asit ise bitkisel yağlardan elde ediliyor. Ayrıca BHA, yer fıstığı, yaban mersini ve badem gibi birçok besinin içeriğinde de bulunuyor.

BHA, birçok besin kaynağından direkt olarak sağlanabiliyor. Kozmetik alanında ise tıpkı AHA'da olduğu gibi uzman ellerinden çıkan ürünlerle buluştuğunda en etkili sonuç elde ediliyor.

3. Yağlı ciltler için Jeuvenile Temizleme Jeli

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Jeuvenile Temizleme Jeli, salisilik asitle zenginleştirilen içeriği sayesinde cildinizde biriken yağı ve kiri temizlemeye yardımcı oluyor. Cildin yağ oranını dengeleyen jel, gözenekleri de temizleyerek çok daha pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlıyor. Yumuşatıcı ve tazeleyici etkisiyle ferahlatıyor. Gözeneklerinizde derinlemesine temizlik sağlayan ürün, cildinizde ışıl ışıl bir görünüm yaratıyor. Karma ve yağlı cilde sahip olanlar için özel olarak üretilen jel, cildi kurutmadan sağlıklı bir görünüme ulaştırıyor.

Salisilik asit içerikli ürünlerin cildinize uygun olduğunu düşünüyorsanız Jeuvenile Temizleme Jeli'ni incelemek için tıklayın!

4. Yoğun nem için Vichy Mineral 89

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

BHA grubu asitlerden hyalüronik asit ile güçlendirilen Vichy Mineral 89, üstün bir nemlendirme sağlıyor. İçeriğinde yalnızca 11 element kullanarak hazırlanan minimalist formülüyle sağlıklı bir cilt sunuyor. Özellikle mineralli volkanik su ve hyalüronik asidi birleştiren ürün, nemlendirme konusunda çığır açıyor. Cilde daha güçlü, ışıltılı ve dolgun bir görünüm veriyor. Her cilt tipi için uygun olan nemlendirici aynı zamanda dış etkenlere karşı cilt yüzeyini güçlendiriyor.

Siz de Vichy kalitesinde günlük kullanıma uygun bir nemlendiriciye sahip olmak isterseniz buyurun tıklayın!

AHA mı kullanılmalı yoksa BHA mı?

Birçok ortak paydada buluşan bu asit türlerinin kendine has bazı özellikleri bulunuyor. Hangi asidi içeren ürünü alacağınız da cilt tipine ve problemine göre değişiyor. Bazı kozmetik ürünlerde hem AHA hem BHA bulunabiliyor.

5. Akneye eğilimli ciltler için La Roche Posay Effeclar Serum

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Yılın son fırsatları! Yüzde 60'a varan indirimler için tıklayın!

İçeriğinde hem salisilik asit hem glikolik asit bulunduran serum, peeling işlemi yaparak ölü deri temizliği sağlarken cildin nem dengesini de korumaya yardım ediyor. Özellikle akneye eğilimli ciltler için uygun olan serum, kızarıklık ve leke görünümün de azalmasına yardımcı oluyor. Hem peeling hem yatıştırıcı bir etkiye sahip olması ile ön plana çıkıyor. Ciltte oluşmuş lekelerin görünümünü azaltan serum, günlük kullanıma uygun olduğu için cilt bakım rutinine kolayca eklenebiliyor.

La Roche Posay kalitesinde bir serum istiyorsanız buyurun, hemen tıklayın!

6. 3'ü 1 arada bakım için Dermoskin Be Bright AHA/BHA Krem

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Krem, İçeriğinde hem salisilik asit ve laktik asit hem glikolik asit bulunduruyor. Formülünde yer alan asit çeşitleri sayesinde de birçok cilt probleminde etkili oluyor. Salisilik asit sayesinde gözenek temizliği sağlayan krem, glikolik asit ile soyucu etkisini güçlendiriyor. Bunları yaparken nemlendirici özellik de sağlamak isteyen marka, laktik asitle bunu da başarıyor. Tek kremde üç etkiyi elde eden Dermoskin, cilt bakımınız için kaçırılmayacak bir krem olarak listelere ekleniyor.

Tek kremle pırıl pırıl parlayan bir cilde kavuşmak istiyorsanız Dermoskin Be Bright Krem'i satın almak için tıklayın!

7. Cilt lekeleri için The Ordinary Peeling Solüsyonu

Cilt bakımında fark yaratan AHA ve BHA nedir, nasıl kullanılır?

Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

Özellikle yağlı cilt tipine sahip olanlar için özel olarak üretilen The Ordinary Peeling Solüsyonu, %30 oranında AHA ve %2 oranında BHA içeriyor. Günlük cilt bakımı için üretilen solüsyon, iki asit grubunun birleşimiyle cildinize en iyi şekilde bakım yapmayı hedefliyor. Koyu leke görünümünü azaltmaya ve ciltteki renk eşitsizliklerini gidermeye yardımcı oluyor. Cilt dokusunun iyileşmesine destek olan ürün, düzenli kullanıldığında ince kırışıklık görünümünü de azaltıyor.

The Ordinary kalitesiyle sunulan ve günlük bakım rutininize katabileceğiniz iki asit grubunu da barındıran bir ürün arıyorsanız tıklayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Akşama hazırım""Akşama hazırım"
PARTNER"Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?""Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?"
Porselen makyaja kavuşmanızı sağlayacak ipuçları ve ürünlerPorselen makyaja kavuşmanızı sağlayacak ipuçları ve ürünler
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Hem şıklık hem spor bir tarz isteyenlere özel en iyi erkek spor ayakkabı modelleri

Hem şıklık hem spor bir tarz isteyenlere özel en iyi erkek spor ayakkabı modelleri

Aşırı sevilen cut out detayından vazgeçemeyenler için ürün önerileri

Aşırı sevilen cut out detayından vazgeçemeyenler için ürün önerileri

Dekorasyonda yeşil bitkilerden vazgeçemeyenlerin bayılacağı ürün önerileri

Dekorasyonda yeşil bitkilerden vazgeçemeyenlerin bayılacağı ürün önerileri

Şık ve sağlam yapılarıyla en iyi laptop çantası modelleri

Şık ve sağlam yapılarıyla en iyi laptop çantası modelleri

Zahmetsiz şıklık arayanlara kazak elbise-çizme kombini önerileri

Zahmetsiz şıklık arayanlara kazak elbise-çizme kombini önerileri

Pürüzsüz bir tene ulaşmak için bilmeniz gerekenler

Pürüzsüz bir tene ulaşmak için bilmeniz gerekenler

Tümünü Gör
Pürüzsüz bir tene ulaşmak için bilmeniz gerekenler

Pürüzsüz bir tene ulaşmak için bilmeniz gerekenler

Katı şampuan hakkında merak ettiğiniz her şey

Katı şampuan hakkında merak ettiğiniz her şey

Yumuşacık dokularıyla en güzel suni kürk ve kürklü montlar

Yumuşacık dokularıyla en güzel suni kürk ve kürklü montlar

Porselen makyaja kavuşmanızı sağlayacak ipuçları ve ürünler

Porselen makyaja kavuşmanızı sağlayacak ipuçları ve ürünler

Tasarrufa önem verenler için ev aletleri ve beyaz eşyalar

Tasarrufa önem verenler için ev aletleri ve beyaz eşyalar

Kahve keyfinizi küçük dokunuşlarla zirveye taşıyın!

Kahve keyfinizi küçük dokunuşlarla zirveye taşıyın!

Tümünü Gör
Kahve keyfinizi küçük dokunuşlarla zirveye taşıyın!

Kahve keyfinizi küçük dokunuşlarla zirveye taşıyın!

Harry Potter'ı sevenlerin mutlaka görmesi gereken ürünler

Harry Potter'ı sevenlerin mutlaka görmesi gereken ürünler

Tamamen doğal içerikleri ile kalpleri çalan bakım ve makyaj ürünleri

Tamamen doğal içerikleri ile kalpleri çalan bakım ve makyaj ürünleri

Temizlik daha kolay! En iyi şarjlı el süpürgesi çeşitleri

Temizlik daha kolay! En iyi şarjlı el süpürgesi çeşitleri

Minik bebeklere hazırlık için gerekenler

Minik bebeklere hazırlık için gerekenler

Sizi yarı yolda bırakmayan en iyi akü şarj cihazı çeşitleri

Sizi yarı yolda bırakmayan en iyi akü şarj cihazı çeşitleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Hem şıklık hem spor bir tarz isteyenlere özel en iyi erkek spor ayakkabı modelleri

Hem şıklık hem spor bir tarz isteyenlere özel en iyi erkek spor ayakkabı modelleri

Aşırı sevilen cut out detayından vazgeçemeyenler için ürün önerileri

Aşırı sevilen cut out detayından vazgeçemeyenler için ürün önerileri

Dekorasyonda yeşil bitkilerden vazgeçemeyenlerin bayılacağı ürün önerileri

Dekorasyonda yeşil bitkilerden vazgeçemeyenlerin bayılacağı ürün önerileri

Şık ve sağlam yapılarıyla en iyi laptop çantası modelleri

Şık ve sağlam yapılarıyla en iyi laptop çantası modelleri

Zahmetsiz şıklık arayanlara kazak elbise-çizme kombini önerileri

Zahmetsiz şıklık arayanlara kazak elbise-çizme kombini önerileri

Pürüzsüz bir tene ulaşmak için bilmeniz gerekenler

Pürüzsüz bir tene ulaşmak için bilmeniz gerekenler

Tümünü Gör
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.