Cilt bakımından âdeta zevk alanlar için en iyi derma roller markaları

Cilt yapısı, yeme bozuklukları, kötü alışkanlıklar ve UV ışınları gibi çeşitli sebeplerden dolayı cilt sorunları ortaya çıkıyor. Cilt problemlerinden kurtulmak isteyenler de çoğu zaman cilt bakım ürünlerine başvuruyor ancak beklediği sonucu elde edemiyor. Buradaki sorun elbette cilt bakım ürünlerinin kalitesizliğinden ya da yetersizliğinden kaynaklanmıyor. Cilt problemleri daha çok yüzeyde ortaya çıksa da asıl etkilenen cildin alt tabakası oluyor. İşte, tam da burada sahneye dermoraller çıkıyor ve kullanılan ürünün dermis tabakasına inmesini sağlıyor. Siz de cilt bakımınızı daha profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız en iyi dermaroller markası önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

1. Dermaroller denince akla ilk bu ürün geliyor

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Öncelikle "Dermaroller nedir?" sorusuna cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz. Genel olarak "skinroller" ve "mesoroller" gibi isimlerle de bilinen dermaroller, üzerinde çok sayıda minik iğnenin bulunduğu bir cilt bakım aleti. 192 veya 1080 adet gibi farklı iğne sayısı barındıran dermaroller, hem saç hem vücut için kullanılabilir. TOPX'S markasına ait 540 iğneli dermaroller da akne izleri, alın çizgileri ve göz altı torbaları gibi cilt problemlerine iyi gelmekle birlikte size saçlarınızı canlandırma konusunda da destek sağlar. Siz de dermaroller sayesinde her zaman kusursuz görünebilir ve girdiğiniz ortamlarda ışıldayabilirsiniz.

2. Hep güzel ve genç kalmak için

25 yaşından sonra cilt yavaş yavaş yağ ve nem kaybetmeye başlar. Esnek lifler ve kolajen eskisi kadar üretilemez. Dolayısıyla yaşlanma ve cilt problemleri de kaçınılmaz olur. Dermanew Hair 540 İğneli Dermoraller ise anti-aging etkisi ile kolajen üretimine yardımcı olur. Eğer cilt lekeleri ve kırışıklıklardan şikâyetçiyseniz ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yalnız iğneler vücudunuzun içine gireceği için ürünü kullanmadan önce ve kullandıktan sonra mutlaka dezenfekte etmelisiniz. Peki, dermaroller nasıl temizlenir? Bunun için birden fazla yöntem var. İsteğe bağlı olarak antibakteriyel spreyler kullanabilir ya da beş dakika alkolde bekletip daha sonra sıcak suyla durulayabilirsiniz.

3. Bu set ile birden fazla işleve ulaşabileceksiniz

Her dermaroller'ın farklı iğne sayısına sahip olduğunu söylemiştik. İğne uzunlukları ise 0,25 milimetreden başlayarak kademeli olarak artar ve 2,5 milimetreye kadar çıkar. Yalnız her tür, her bölge için kullanılamaz. Bu yüzden işlem yapılacak alana ve istenilen etkiye bağlı olarak ürün seçmelisiniz. Dr. Pen 3in1 Dermaroller ise sunduğu üç farklı başlık ile sizi ayrı ayrı ürün alma derdinden kurtarır. Başlıklardan 180 iğneli 0,5 mm olanını göz, 600 iğneli 1 mm olanını yüz ve 1200 iğneli 1,5 mm olanını da diğer vücut bölgeleri için kullanabilirsiniz. Setin yanında ek olarak dermaroller temizlik sıvısı ve dezenfektan da geldiğini belirtmeden geçmeyelim.

4. Canlı ve parlak sakalların sırrını veriyoruz

"Dermaroller ne işe yarar?" sorusuna yüzlerce farklı cevap verebiliriz. Örneğin; dermaroller düzenli kullanıldığında kıl köklerini harekete geçirir ve sakalların gür bir şekilde çıkmasına yardımcı olur. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen Cdemiy Dermaroller da 0,5 mm kalınlığındaki mikro iğneleri ile sakal kıllarını hassas bir şekilde tespit eder. Bununla birlikte kan hücrelerini hızlandırarak saçların uzamasını da sağlar. Eğer siz de yüz ve saç derinizdeki boşluklardan şikâyetçiyseniz dermaroller kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca paketin içinden iki ürün çıkması da sizi memnun edecek. Bu sayede istediğiniz etkiyi görene kadar dermaroller kullanmaya devam edebilirsiniz.

5. Bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz

Listemize tam bir fiyat performans ürünü olan Beauty Ums 540 İğneli Dermaroller ile devam ediyoruz. Bu ürün; yüz, cilt ve saç için kullanılabiliyor. Ergenlik döneminden kalan sivilce izleriniz olabilir ya da saçınızın seyrelmesinden şikâyetçi olabilirsiniz. Merak etmeyin, dermaroller ile yaşadığınız tüm problemlerden kısa sürede kurtulabilir ve daha aydınlık bir cilt görünümü ile gür saçlara kavuşabilirsiniz. Ayrıca leke ve yanık izlerinden kurtulmuş bir cilt kapatıcıya da ihtiyacınız kalmaz! Böylece fondöten ve kapatıcıların ağırlığından kurtulmuş cildiniz ile dışarıda özgürce gezebilir, doğallığın tadını çıkarabilirsiniz.

6. Çatlak ve selülitlere sihirli bir dokunuş

Ani kilo alıp verme, hamilelik ve ergenlik dönemindeki fiziksel değişimler nedeniyle vücutta çatlaklar oluşabiliyor. Özellikle kadınlarda ilerleyen yaşlarda selülit görülme riski de artıyor. Sporcularda dahi görülebilecek bu oluşumlar, bazılarını rahatsız edebiliyor. Dr Pen Cool Body Dermaroller ise bir kahraman gibi yetişip cildin daha sıkı ve esnek olmasına katkıda bulunuyor. 2 mm kalınlığındaki iğneleri ile ileri derece selülit ve doğum çatlaklarıyla savaşıyor. 15 günde 1 seans şeklinde uygulayabileceğiniz ürün ile siz de pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

7. Dermaroller ile cildinizi yenileyin

Dermaroller, birçok farklı amaç için kullanılabiliyor. Dermacild markasına ait dermaroller da 540 adet ince titanyum iğnesi ile sivilce lekelerinden saç dökülmesine kadar birçok derde derman oluyor. Yalnız her kişisel bakım ürününde olduğu gibi bu cihazı kullanırken de belli başlı adımların takip edilmesi gerekiyor. İlk olarak dermaroller işlemine geçmeden önce hem cihazı hem uygulama yapacağınız bölgeyi steril hâle getirmelisiniz. Dermaroller'ı ürünün yanında gelen dezenfektan spreyi ile temizleyebilirsiniz. Daha sonra hedef bölgeyi yıldız şeklinde 5-8 kez tarayabilir ve hemen ardından istediğiniz cilt bakım ürününü kullanabilirsiniz. İşte, hepsi bu kadar!

8. "En iyi dermaroller markası hangisi?" diye merak ediyorsanız

Dermaroller kullananların en çok tercih ettiği markalardan biri de Mujgan. Mujgan Dermaroller Titanyum Uçlu Saç Çıkarma Tarağı, anti-aging etkisi ile kıl köklerini besliyor ve daha dolgun saçlara kavuşmanızı sağlıyor. Peki, dermaroller saça nasıl uygulanır? İlk önce saçlarınızı güzelce tarayıp dip boyası yapar gibi bölümlere ayırın. İsteğe göre bu alanlara saç serumu ya da bakım yağı döküp nazikçe masaj yapın. Böylece hem saç derinizi rahatlatabilir hem tedavinin etkisini artırabilirsiniz. En son dermaroller'ı kullanarak ileri geri hareketlerle saç derinizin üzerinden 3-5 kez geçin. Yalnız saçınıza zarar vermemek için uygulamayı yavaş hareketlerle yapmaya özen gösterin.

9. Dermaroller ile cilt kusurlarınıza "Elveda!" deyin

Listemize bir başka en iyi dermaroller markasıyla devam ediyoruz. Weile Dermaroller, 540 adet ince titanyum gold iğnenin yer aldığı silindir formundaki başlığı ile işlevsellik sunuyor. Dermaroller'ın ucundaki mikro iğneler cilt üzerinde gözle görülemeyecek kadar küçük delikler oluşturuyor. Açılan mikro kanallar, cildin alt tabakasında minimal travmalar yaratıyor ve bölgede başlayan tamir süreci ile kolajen üretimi artıyor. Bu durum cildin yenilenmesini sağlıyor. Göz çevresi gibi hassas bölgelerde dahi rahatlıkla kullanabileceğiniz cihaz ile siz de cildinizi yenileyebilir ve kısa sürede istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.

10. Cilt bakım ürünlerinin performansını artırmaya hazır mısınız?

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Öncelikle bu dermaroller'ın da titanyum iğnelerinden yapıldığını belirtmek istiyoruz. Toplam 540 iğneden oluşan ürün, cilde zarar vermediği gibi herhangi bir alerjik reaksiyona da sebep olmaz. Bu yüzden cihazı saçlarınızda, cildinizde ve göz çevrenizde gönül rahatlığıyla gezdirebilirsiniz. Bunun dışında mikro iğneler cildin en alt tabakasına kadar ulaşarak cilt bakım ürünlerinin etkisini artırır. Örneğin, leke kremlerini dermaroller ile kullanarak daha hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Yalnız uygulamanın hemen ardından dışarı çıkacaksanız güneş kremi sürmenizde fayda var. Aksi takdirde cildinize zarar verebilir ve lekelerden kurtulmak isterken daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.