Cilt kararmalarını bembeyaz yapacak! Japonların cilt beyazlatma sırrı

Cilt kararması hemen hemen her kişinin başına gelebilecek durumlar arasında bulunuyor. Kararan bölge temiz olsa dahi pis bir görünüme neden olan bu durumu düzeltmek için öncelikle kararmanın neden kaynaklandığını öğrenmek gerekiyor. Ardından bol su içerek cildin yenilenmesine yardımcı olabilir, doğru bakımlar ile cilt kararmalarını kökten çözebilirsiniz. Yazın kısa kollu tişörtlerinizi giyerken kollarınızı özgürce açabilirsiniz.

CİLT NEDEN KARARIR?

Sürekli sürtünme, yanlış epilasyon uygulamaları, güneşe maruz kalma ve kozmetik kullanımı cilt kararması yaratabilir. Sürekli sıcak sir uygulaması, aşırı dar giyinme, lazer uygulamaları, sürekli sentetik kıyafet ve ped kullanımı da kararmayı artırır. Ayrıca yaşa bağlı olarak da kararmalar artabilir.

JAPONLARIN CİLDİ BEYAZLATMAK İÇİN KULLANDIKLARI GİZLİ SIRRI

PİRİNÇ UNU MASKESİ TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı pirinç unu

Bir miktar süt

Bir miktar bal (isteğe bağlı)

Yapılışı

Bir karıştırma kabına pirinç ununu aktarın. Ardından üzerine azar azar süt ekleyerek macun kıvamına gelmesini sağlayın. Eğer cildiniz kuruysa bu aşamada karışıma mir tatlı kaşığı kadar da bal ilave edebilirsiniz. Karışımı hazırladıktan sonra cildinizi makyaj kalıntılarından güzelce arındırın ve maskeyi cildinize sürün. Bu şekilde 20-30 dakika durduktan sonra cildinizi ılık suyla durulayın. Bu uygulamayı haftada 1 ya da 2 kez tekrar edebilirsiniz.



