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Cilt kararmalarını bembeyaz yapacak! Japonların cilt beyazlatma sırrı

21.12.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt kararmaları yaşayan birçok kişi bulunuyor. Bu kararmaların renginin açılması ve cildin daha parlak görünmesi için çeşitli bakım ürünleri uygulanıyor. Ancak bakım ürünlerinin içerisinde yer alan kimyasallar tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Japonlar ciltlerini beyazlatmak için her mutfakta bulunan bir gıdayı kullanıyorlar. İşte cilt kararmalarını giderecek ve cildi bembeyaz yapacak o tarif...

Cilt kararmalarını bembeyaz yapacak! Japonların cilt beyazlatma sırrı

Cilt kararması hemen hemen her kişinin başına gelebilecek durumlar arasında bulunuyor. Kararan bölge temiz olsa dahi pis bir görünüme neden olan bu durumu düzeltmek için öncelikle kararmanın neden kaynaklandığını öğrenmek gerekiyor. Ardından bol su içerek cildin yenilenmesine yardımcı olabilir, doğru bakımlar ile cilt kararmalarını kökten çözebilirsiniz. Yazın kısa kollu tişörtlerinizi giyerken kollarınızı özgürce açabilirsiniz.

CİLT NEDEN KARARIR?

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Sürekli sürtünme, yanlış epilasyon uygulamaları, güneşe maruz kalma ve kozmetik kullanımı cilt kararması yaratabilir. Sürekli sıcak sir uygulaması, aşırı dar giyinme, lazer uygulamaları, sürekli sentetik kıyafet ve ped kullanımı da kararmayı artırır. Ayrıca yaşa bağlı olarak da kararmalar artabilir.

JAPONLARIN CİLDİ BEYAZLATMAK İÇİN KULLANDIKLARI GİZLİ SIRRI

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PİRİNÇ UNU MASKESİ TARİFİ

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Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı pirinç unu
  • Bir miktar süt
  • Bir miktar bal (isteğe bağlı)

Yapılışı

Bir karıştırma kabına pirinç ununu aktarın. Ardından üzerine azar azar süt ekleyerek macun kıvamına gelmesini sağlayın. Eğer cildiniz kuruysa bu aşamada karışıma mir tatlı kaşığı kadar da bal ilave edebilirsiniz. Karışımı hazırladıktan sonra cildinizi makyaj kalıntılarından güzelce arındırın ve maskeyi cildinize sürün. Bu şekilde 20-30 dakika durduktan sonra cildinizi ılık suyla durulayın. Bu uygulamayı haftada 1 ya da 2 kez tekrar edebilirsiniz.


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