Cilt lekelerinde artış yaz sonrası artıyor! Uzmanından cilt lekelerine karşı uyarılar...

Cilt lekelerinin en sık güneş hasarına bağlı nedenlerle görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Balık, "Güneş maruziyeti melanin sentezini etkiler, çillere ya da daha koyu lekelere neden olur. İleri yaştaki insanlarda daha düzensiz ve giderek büyüyen kahverengi alanlar oluşturabilir" dedi.

"HORMON İLAÇLARI YÜZDE MASKE GİBİ LEKELERE NEDEN OLABİLMEKTEDİR"

Hormonların da leke oluşumuna katkı sağladığını kaydeden Uzm. Dr. Balık, "Öncelikle gebelik, menopoz dönemi ve ağızdan alınan hormon ilaçları yüzde maske gibi lekelere neden olabilmektedir. Genetik dediğimiz yatkınlığa, yaşlandıkça cildin kendini yenileme hızının düşmesine vb. bağlı durumlar da ciltte benekli lekelenmelere yol açabilmektedir. Akne, egzama, cilt enfeksiyonları, böcek sokmaları vb. durumlar sonrasında da lekeler gelişebilmektedir. Özellikle sonradan çıkan, tek, hızlı büyüyen, renk değiştiren ve kanama eğiliminde olan lekelerin kötü huylu olmaları ihtimali nedeniyle detaylı bir dermatoloji muayenesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"LEKELER TEKRARLAMA EĞİLİMİ GÖSTEREBİLİR"

Lekenin türüne (Yüzeysel mi, derin mi?), yerine, hastanın ten rengine, süresine, daha önceki tedavilerine bağlı olarak tedavi seçeneklerinin belirlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Balık, "Bazı lekeler aylar içinde geçerken, bazıları için yıllarca tedavi gerekebilir. Kronik hastalıklar, ilaçlar, hormonal vb. nedenlere bağlı olan lekeler tekrarlama eğilimi gösterebilir. Tedavide kremler, serumlar, gece soyucu ve gündüz güneş koruyucu kremler hastaya göre seçilir ve evde kullanılır. Ayrıca dermatolog tarafından peeling yöntemi (Kimyasal, mekanik veya lazer) ile cildin üst tabakası soyularak, lekeler giderilir. Bazen bunlara ek olarak mezoterapi eklenebilir. Mezoterapi (Problemli bölgenin derisinin orta katında mikro iğnelerle birtakım ilaçların verilmesi) ürünleri içinde çeşitli aminoasitler, mineraller, vitaminler ve hiyalüronik asit (İnsan vücudunda bulunur, nem seviyesini koruyup, artırmaya yardımcı olur) bulunur" ifadelerine yer verdi.

"CİLT TİPİNE UYGUN NEMLENDİRİCİLER"

Leke baskılayıcı ürünlerin geceleri kullanılmasını, gündüzleri ise güneş koruyucuların iki saatte bir sürülmesini öneren Uzm. Dr. Balık, "Yaz mevsiminde leke soyucu ve lazer işlemleri çok tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine doğal ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekir. Bunların yanı sıra cilt tipine uygun nemlendiriciler kullanmaya özen gösterilmelidir" diye konuştu.

