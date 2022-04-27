Cilt lekelerine ve sivilcelere etkin çözüm!

Cilt problemlerine neden olan birçok etken bulunuyor. Cilt problemlerini gidermek için düzenli olarak cilt temizliği yapmak ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Cadı fındığı yağı antibakteriyel özelliği ile cilt bakımında sıklıkla tercih ediliyor. Saçlara ve cilde iyi gelen cadı fındığı yağı egzamaya karşı da iyi geliyor. Hücreleri onarıyor ve cildi canlandırıyor. Cadı fındığını hem yağ olarak hem de tonik olarak cilt bakımında kullanabilirsiniz.

CADI FINDIĞI YAĞI FAYDALARI

Saç dökülmesi

Saç diplerinde yaşanan kaşıntı

Tırnaklarda kırılma

Cilt lekeleri

Sivilceler

İltihaplı cilt yaraları

Egzama

Ölü deriden arınma

NASIL KULLANILIR?