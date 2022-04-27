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Cilt lekelerine ve sivilcelere etkin çözüm!

27.04.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes cildinin pürüzsüz ve sağlıklı görünmesini istiyor. Pürüzsüz cilde kavuşmak çok zor olabiliyor. Cilt problemlerini çözmek ve ciltte istenilen görünüme kavuşmak için cilt bakımına dikkat etmek gerekiyor. Cadı fındığı yağı ile birçok cilt probleminizi çözebilirsiniz. Cadı fındığı yağı akla gelebilecek her türlü cilt problemine iyi geliyor.

Cilt lekelerine ve sivilcelere etkin çözüm!

Cilt problemlerine neden olan birçok etken bulunuyor. Cilt problemlerini gidermek için düzenli olarak cilt temizliği yapmak ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Cadı fındığı yağı antibakteriyel özelliği ile cilt bakımında sıklıkla tercih ediliyor. Saçlara ve cilde iyi gelen cadı fındığı yağı egzamaya karşı da iyi geliyor. Hücreleri onarıyor ve cildi canlandırıyor. Cadı fındığını hem yağ olarak hem de tonik olarak cilt bakımında kullanabilirsiniz.

CADI FINDIĞI YAĞI FAYDALARI

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  • Saç dökülmesi
  • Saç diplerinde yaşanan kaşıntı
  • Tırnaklarda kırılma
  • Cilt lekeleri
  • Sivilceler
  • İltihaplı cilt yaraları
  • Egzama
  • Ölü deriden arınma

NASIL KULLANILIR?

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  • Yüze uygulama sırasında cadı fındığı yağını, aloe vera jeliyle karıştırabilirsiniz. Böylece hassas ciltleri korumuş olursunuz.
  • Makyaj temizleme pamuğuna birkaç damla cadı fındığı yağı döküp cildinizi bu pamukla silebilirsiniz. Her gece uykudan önce uygulama yaparsanız; çok kısa sürede cildinizi yenilemiş olursunuz.
  • Cadı fındığı yağını cildinize gün içinde 2 defa sürmeniz önerilir. Çok fazla kullanımı cildinizi yoracağı için önerilmez. Uygun görülen kullanım sabah ve gece olmaktadır.
  • Saç bakımında cadı fındığı yağını kullanmak için çeşitli esansiyel yağları deneyebilirsiniz. Saç maskesine 3 – 4 damla cadı fındığı yağı ekleyerek etkilerini görebilirsiniz.
  • Yara ve tahrişleri iyileştirmek için kullanımda zeytinyağıyla karıştırıp cilde sürmeniz önerilir. Böylece cadı fındığı yağının etkisi daha hızlı hissedilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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