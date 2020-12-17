Cilt parlatan zerdeçal maskesi

Cilt bariyerini güçlendirmek, cildinizi aydınlatmak için zerdeçal maskesini aktardan bulabileceğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Haftada iki kez kullanabileceğiniz maskeyle cildinizi tazeleyebilir, vücudun direncini arttırabilir ve pek çok serbest radikalle savaşabilirsiniz. Zerdeçal Maskesi Nasıl Hazırlanır? Zerdeçal, tarihsel olarak bakıldığında tıpta ve dermatoloji alanında sıklıkla kullanılan bir baharattır. Çorbaların ve et yemeklerinin lezzetlenmesinde yararlanılan baharat, doğal bir yüz bakım malzemesi olarak da kullanılır. Sivilce ve akne izleriyle boğuşan kullanıcılar için mucizevi etkiler barındırır. Son yıllarda zerdeçal sütü de soğuk algınlığı ile savaşmada etkili bir bileşendir. Hatta zerdeçal suyunun karabiber ve zeytinyağı ile birleşmesinden bağışıklığı güçlendirici içecekler de elde edilir. Zerdeçal, Hindistan’da kadınlar tarafından aydınlatıcı bir ürün olarak kullanılır. Zerdeçal maskesini hazırlamak için günlük hayatınızda bulabileceğiniz sıradan malzemelerden yararlanmanız yeterlidir. Yarım çay kaşığı oranında zerdeçal tozunu, iki yemek kaşığı unu ve bir tatlı kaşığı balı karıştırmanız yeterlidir. Un yerine mısır nişastası da kullanılabilir. Zira nişastanın da beyazlatan bir ürün olarak organik bileşenli kozmetik ürünlerinin içerisine dahil olduğu görülür. Eğer yağlı bir cildiniz varsa zerdeçalı, unu ve balı karıştırırken bir miktar yoğurt ve limon suyu da kullanabilirsiniz. Limon suyu yağı dengelerken bir yemek kaşığı kadar ekleyeceğiniz yoğurt, cilde kaybettiği nemi geri kazandırır. Bu sayede maskenin içeriği, besleyiciliği de zenginleşir.

Kuru Ciltler İçin Zerdeçal Maskesi Tarifi Kuru ve çatlamaya, kızarmaya meyilli ciltler için zerdeçal maskesi hazırlanırken organik yağlardan yararlanmak idealdir. İki yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, badem yağı ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Un, zerdeçal ve bal karışımınıza ekleyeceğiniz iki yemek kaşığı badem yağı, doğal bir koruyucu görevi üstlenir. Cildiniz maskenin faydalarını emerken kuruma meydana gelmez. Aynı şekilde zeytinyağı da maskeyi temizlediğinizde cildinizde kadifemsi bir his bırakır. Maskenin macun kıvamında olması gerekir. Dilerseniz yoğurt ya da limon suyunu kontrollü ekleyebilirsiniz. Böylece zerdeçal, nişasta ve bal miktarınıza göre karışımı sulandırıp akışkan bir form elde edebilirsiniz. Maskeye eklenen yarım çay kaşığı kadar sirke, bakterilerin ve sivilcelerin yok olmasında da etkilidir. Ancak göz altına uygulama yapacaksanız sirke ve limon suyunu kullanmamanız daha doğrudur. Zerdeçal Maskesi Nasıl Uygulanır? Cilt beyazlatıcı zerdeçal maskesi yapım aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da kolaylık tanır. Tüm malzemeleri bir kasede karıştırdıktan ve bütün malzemelerin özdeşip bir macun kıvamına geldiğinden emin olduktan sonra uygulamaya geçebilirsiniz. Maskeyi yüz bölgenize kaşlarınız ve kirpikleriniz dışarıda kalacak şekilde uygulayın. Uygulama esnasında temiz bir pamuk ya da makyaj fırçası kullanmak mümkün. Makyaj fırçasının yumuşak kıllı olması, uygulamanın hassas olmasını ve erişilmez bölgelere erişmeyi kolaylaştıracaktır. Saçlara denk gelmeyecek şekilde ve yüz çizgisinin tamamını kapsayacak biçimde maske uygulanır. Boyun ve dekolte bölgesine de karışımı sürebilirsiniz. On beş, yirmi dakika kadar maskenin kurumasını bekleyin. Bu esnada aşırı mimiklerden kaçınarak yüzünüzün rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz maskeyi uzanır pozisyonda uygulayabilir, göz kapaklarınıza nemli pamuklar yerleştirerek göz çevrenizin dinlenmesini de hızlandırabilirsiniz. Yaklaşık yirmi dakikanın sonunda yıkanan maske ciltten kolayca temizlenir.

Yıkama işleminde ılık su kullanılabilir. Ardından bir havlu peçete ya da temiz bir havluyla yüzünüze tampon yaparak fazla suyu giderebilirsiniz. Son aşamada bakımınızı rutin bir nemlendirici ile tamamlayabilirsiniz. Özellikle akşam yatmadan önce uygulayacağınız bakım seansı, size deliksiz bir uykunun da kapılarını aralar. Yaz aylarında güneş gören cildi aydınlatmak ve güneşin zararlı etkilerinden arındırmak için yine bu maskeden yararlanılır. Ciltte meydana gelen koyu lekelerin ya da aşırı çillenmenin önüne zerdeçalın şifası sayesinde geçebilirsiniz.