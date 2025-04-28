Cilt sağlığınız tehlikede! Zona hastalığının en büyük düşmanı: Stres... Uzmanlar uyarıyor: "Bağışıklığınızı düşürüyor, zihin sağlığınızı da etkiliyor"

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, stresin cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, yoğun stresin zona hastalığını tetikleyebileceğini belirtti. Ekiz, “Vücudumuz stres altındayken bağışıklık sistemi zayıflar ve çocuklukta geçirilen suçiçeği virüsü (Varisella Zoster) yıllar sonra yeniden aktive olarak zona hastalığına yol açabilir” dedi. Stres yönetiminin, sadece ruh sağlığı için değil, cilt sağlığı ve genel sağlık açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Ekiz, bu konuda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADIĞINDA ZONA VİRÜSÜ CANLANIR"

Zonanın, suçiçeği hastalığına neden olan Varisella Zoster virüsünün çocukluk dönemindeki enfeksiyon sonrası sinir köklerinde yıllarca sessiz kalmasının ardından tekrar aktif hale gelmesiyle ortaya çıktığının altını çizen Doç. Dr. Ekiz, "Bu virüs, özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında yeniden canlanır. Şiddetli stres, travma, aşırı yorgunluk ve bazı kronik hastalıklar bağışıklığı baskılayarak zona riskini artırır" dedi.

"STRES , ZONA GİBİ HASTALIKLARI TETİKLER"

Stresin, kortizol gibi hormonların salgılanmasını artırarak vücudun savunma mekanizmasını zayıflattığını belirten Doç. Dr. Ekiz, "Bu durum, yalnızca enfeksiyonlara değil, zona gibi viral hastalıklara da zemin hazırlar. Stresli bir dönemin hemen ardından yüzde, sırtta ya da gövdede ağrılı, kabarcıklı döküntüler ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler hafife alınmamalı, erken dönemde dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır" dedi.

"SAĞLIKLI BİR ZİHİN, SAĞLIKLI BİR CİLT DEMEKTİR"

Doç. Dr. Özlem Ekiz, zona hastalığından korunmada stres yönetiminin büyük rol oynadığını vurgulayarak, stres azaltacak yöntemlerin (meditasyon, yoga, düzenli egzersiz) yaşam rutinine eklenmesi, sağlıklı ve dengeli beslenme ile bağışıklığın güçlendirilmesi, yeterli uyku alışkanlığının kazanılması ve aşılama imkanı olan bireylerde zona aşısının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Herhangi bir belirti görüldüğünde vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmasının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Özlem Ekiz, "Sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir cilt demektir. Stresinizi yöneterek sadece ruhunuzu değil, bedeninizi de birçok hastalıktan koruyabilirsiniz. Unutmayın; erken teşhis hayat kalitesini belirler" dedi.

"AĞRI, ZONANIN EN TEHLİKELİ YÜZÜ"

Zona hastalığının en önemli komplikasyonunun döküntüler iyileştikten sonra bile sürebilen şiddetli sinir ağrıları (postherpetik nevralji) olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ekiz, "Bu ağrılar, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Özellikle ileri yaş hastalarda bu tablo daha ağır seyredebilir. Erken teşhis ve tedavi, hem hastalığın şiddetini azaltır hem de komplikasyon riskini düşürür" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır