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Cilt serumu ne işe yarar, ne zaman kullanılır? Cilt bakım serumu faydaları nelerdir, neden kullanılır?

29.03.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt yapısı günlük yaşamdaki dış etkenlerden dolayı oldukça zarar görmeye meyillidir. Özellikle aşırı sıcak ve soğuk hava şartlarında cilt üzerinde ağır tahribatlar oluşabilir. Bu yüzden cilt sağlığı için düzenli olarak cilt bakımı uygulamaları yapılması önerilir. Cilt bakımı için kullanılabilecek pek çok kozmetik ürünü bulunur. Nemlendiriciler, temizleyiciler ve serumlar, cilt bakımında sıklıkla kullanılan ürünler arasında yer alır. Peki cilt serumu nedir? Cilt serumu ne işe yarar?

Cilt serumu ne işe yarar, ne zaman kullanılır? Cilt bakım serumu faydaları nelerdir, neden kullanılır?

İçindekiler

  • Cilt serumu nedir?
  • Cilt serumu ne işe yarar?
  • Cilt serumu ne zaman kullanılır?
  • Cilt bakım serumu faydaları nelerdir?
  • Cilt serumu neden kullanılır?
  • Hangi serum ne işe yarar?

Günümüzde zararlı güneş ışınlı, havadaki toksik maddeler, yiyeceklerdeki kimyasallarla birlikte oluşan kötü şartlar cilt yapısını olumsuz etkileyen başlıca etmenler arasındadır. Yaşlanma belirtilerinin önlenmesi, genç ve sağlıklı bir cilt görünümü elde etmek için cildin zararlı dış faktörlerden korunması ve desteklenmesi gerekiyor. Bu yüzden düzenli cilt bakımı yapmak çok daha önemli hale geldi. Günümüzde cilt bakımı yöntemleri oldukça gelişti. Nemlendirici bakım kremleri, bitkisel ürünlerden oluşan maskeler ve çok daha fazlası kozmetik ürünleri arasında yer almaya başladı. Tüm bunlarla birlikte cilt bakım serumlarının kullanımı da oldukça yaygınlaşmaya başladı. Cilt bakımında kullanılan serumlar, diğer ürünlere göre çok daha güçlü ve hızlı bir cilt bakım yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Serumlar cilt üzerinde daha kolay emilen bileşenlere sahip olsa da kullanımı kremler kadar pratik değildir. Günümüzde evlerde de kullanılmaya başlanmış olan serumların profesyonel bir bakım ürünü olduğunu bilmek gerekir. Bu yüzden kullanımı oldukça dikkatli yapılmalıdır.

Cilt serumu nedir?

Cilt serumu, içeriğindeki maddeleri farklı ihtiyaçlara göre şekillenen cilt bakımında kullanılan konsantre kozmetik ürünüdür. Kolay emilebilen maddelerden oluşan yapısıyla birlikte cilt katmanlarına daha hızlı nüfus eder ve daha derin hücrelere kadar etki gösterebilir. Cilt serumlarının gereksinimlerine göre nemlendirici, sıkılaştırıcı, leke önleyici, gözenekleri küçültücü, yaşlanma etkilerini yavaşlatıcı gibi birçok etkileri bulunup, sivilce, siyah nokta gibi pek çok cilt sorununun tedavisinde kullanılabilen farklı çeşitleri bulunur.

Bu noktada önemli olan kişinin, cildindeki soruna göre uygun içerikteki serumu seçmesi ve düzenli olarak kullanmasıdır. Örneğin kırışıklık sorununa yönelik yaşlanmayı yavaşlatan, vitamin ve protein içeriğiyle cildi besleyen serumlar kullanılması, kısa zamanda etkili sonuçlar elde etmeyi sağlayacaktır.

Cilt serumu ne işe yarar?

"Cilt serumu neden kullanılır?" sorusunun en basit cevabı diğer kozmetik ürünlerine göre daha hızlı etki etmeleridir. Serumlar cilt üzerinde uygulanan, kremlerin aksine daha sıvı ürünlerdir. Serumlar , retinol, niasinamid, C vitamini , E vitamini , ferulik asit , yeşil çay , resveratrol ve astaksantin gibi cilt üzerinde doğrudan etki sağlayan maddelerle hazırlanır. İçeriğindeki özel maddelerle cilt sorunlarına direkt olarak etki ederler. Hızlı etki etmesinin yanı sıra daha yoğun bileşenlere sahip serumlar, türüne göre lekelere, sivilce vb. cilt sorunlarına karşı daha etkili olduğu bilinir. Bu sayede hızlı ve gözle görülür bir şekilde sonuç elde edilir. Cilt serumu kullanmanın etkileri şu şekildedir:

  • Kremlerle kıyaslandığında cilt üzerinde daha hafif bir his bırakır. Cilt üzerinde ağır ve yağlı bir his bırakmayan ve hızlı emilim sağlayan bir yapıdadır.
  • Yapısının hafif olmasına karşı içeriğindeki direkt etki eden özel maddelerle daha yoğun bir bakım uygular.
  • Daha ince viskozite sayesinde kolay emilir ve hızlı etki eder.
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Cilt serumu ne zaman kullanılır?

Cilt bakım serumlarının türleri yaş, cilt tipi ve ihtiyaca yönelik değişkenlik gösterir. Farklı serum tipleri arasında ihtiyaca göre seçim yapmak oldukça önemlidir, bu sayede en kısa sürede en yoğun etki görülebilir. Cilt yapısı için en uygun olan ürün seçildikten sonra kullanmaya başlamadan önce cildin iyice temizlenmesi gerekir. Serumlar sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa uygun miktarda kullanılmalıdır. Bazı serum tiplerinin ise günde bir defa kullanılması gerekir. Kullanım esnasında sert olmayan tampon hareketlerle sürülmesi ve hatta masaj yapılması önerilir.

Cildin ihtiyacına göre kullanım süreleri de değişebilir. 10-15 gün aralıklarla uygulama yapılabildiği gibi daha farklı aralıklarla da kullanılabilen serumlar mevcuttur. Burada önemli olan cilt tipine uygun olan ürünle düzenli bir bakım yapılmasıdır. Düzenli bir kullanım sürecinde cilt hücrelerinin yenilenmeye başladığı görülür. Bu sayede uygulanan bölgedeki lekelerin yok olması, daha sıkı ve genç bir görünüm elde edilebilir.

Cilt bakım serumu faydaları nelerdir?

Cilt serumlarının pek çok fayda sağladığı görülmüştür. Diğer ürünlere kıyasla daha kısa zamanda, daha yoğun etki gösterdiği için kullanımı oldukça yaygınlaşan cilt serumlarının sağladığı faydalar şu şekildedir:

  • Cilt serumları, cildinde kuruluktan şikayet edenlerin tercih etmesi gereken bir üründür.
  • Kuruluğa karşı cildi en derin noktaya kadar nemlendiren bileşenler içeren serumlar mevcuttur.
  • Bunlar en kısa sürede etki eder ve cildin nemini geri kazanmasında rol oynar.
  • Kırışıklıkları gidermek isteyenler için de cilt serumları bulunur.
  • İçeriğinde yaşlanma karşıtı bileşenler olan ürünler sadece bu yönde çalışır ve yoğun bir etki sağlar.
  • Kırışıklıklar sıkılaşarak daha genç bir görünüm ortaya çıkar. Aynı zamanda hücre yenilenmesiyle birlikte cilt tazelenir.
  • Cilt serumları cilt tonunu aydınlatmak isteyenler için de etken bileşenler sunar.
  • Güneşin zararlı ışınlarından etkilenmek, sigara, düzensiz uyku ve beslenme gibi nedenlerden dolayı cilt tonunda değişiklikler meydana gelebilir. Bu yüzden içeriğinde C vitamini bulunan serumlar tercih edilerek parlak bir görüntü elde edilebilir.
  • Birçok kişinin şikayetçi olduğu göz altı morluklarını gidermek için cilt serumu kullanılabilir. Bu durum uyku düzensizlikleri, düzensiz beslenme ve ekran karşısında fazla vakit geçirmekten kaynaklanabilir. Ancak istenmeyen lekeler gibi morlukların da çözümü serum kullanmaktadır.

Cilt serumu neden kullanılır?

Serumlar içeriğindeki vitamin ve minerallerle birlikte hücre yenileyici bir özelliğe sahiptir. Cilt yapısına olumsuz etki eden stres, yorgunluk, güneş, yaşlanma gibi faktörlere karşı savaşır ve daha sağlıklı bir görüntü elde etmeye yardımcı olur. Bunu yaparken cildin en derin noktasına kadar etki gösterir.

Hücreler stres ve düzensiz beslenme gibi faktörlerle savaşırken, serumlar tarafından güçlendirilebilir. Cilt bakımı esnasında serum kullanıldığı sürece hücreler ihtiyaç duyduğu desteği alarak, eskisine göre daha iyi bir üretim sağlar. Bu süreçte daha az kırışıklık, daha az sarkma ve lekelenme izlenir. Hücrelet 45 günde bir yenilenirler. Bu hesaba göre düzenli bir serum kullanımında 1.5-2 ay içerisinde olumlu sonuçlar ortaya çıkmaya başlar.

Hangi serum ne işe yarar?

Cilt bakımı için kullanılan pek çok serum bulunuyor. Serumların etken maddeleri ve içerikleri de ne amaçla kullanılacakları konusunda farklılık gösterir. Hangi serum ne işe yarar:

  • C Vitamini Serumu: Kozmetik ürünlerinde sıklıkla C vitamini içeriği görülmesi olasıdır. Çünkü C vitamini renk eşitsizlerine karşı savaşarak, cildin parlamasına yardım eder. Güneş lekelerini yok etmek ve daha canlı bir görünüme sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği C vitamini serumları uzmanlar tarafından da önerilmektedir.
  • Kolajen Serum: Sağlıklı bir cildin esnekliği oldukça önemlidir. Kolajen serumlar ise cildin esnemesinde önemli rol oynar.
  • Retinol Serum: İçeriğinde retinol ve A vitamini bulunur. Bu yüzden cildin aydınlanmasında, dengesini korumasında ve sivilceden kaynaklı lekelerin iyileştirilmesinde kullanılabilir.
  • Hyaluronik Asit: Bu tür serumlar cilt kuruluğuna karşı savaşır ve dolgun bir görünüm elde edilmesinde önemli rol oynar.
  • Niancinamide: İçeriğindeki etken maddeleri sayesinde nemlendirici, dolgun görünüm ve parlaklık sağlayan pek çok faydası bulunur. Aynı zamanda cildi hücrelerinin tazelenmesinde rol oynayarak yaşlanma etkilerini geciktirir.
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