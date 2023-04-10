Cilt serumu ne işe yarar, ne zaman kullanılır? Cilt bakım serumu faydaları nelerdir, neden kullanılır?

Günümüzde zararlı güneş ışınlı, havadaki toksik maddeler, yiyeceklerdeki kimyasallarla birlikte oluşan kötü şartlar cilt yapısını olumsuz etkileyen başlıca etmenler arasındadır. Yaşlanma belirtilerinin önlenmesi, genç ve sağlıklı bir cilt görünümü elde etmek için cildin zararlı dış faktörlerden korunması ve desteklenmesi gerekiyor. Bu yüzden düzenli cilt bakımı yapmak çok daha önemli hale geldi. Günümüzde cilt bakımı yöntemleri oldukça gelişti. Nemlendirici bakım kremleri, bitkisel ürünlerden oluşan maskeler ve çok daha fazlası kozmetik ürünleri arasında yer almaya başladı. Tüm bunlarla birlikte cilt bakım serumlarının kullanımı da oldukça yaygınlaşmaya başladı. Cilt bakımında kullanılan serumlar, diğer ürünlere göre çok daha güçlü ve hızlı bir cilt bakım yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Serumlar cilt üzerinde daha kolay emilen bileşenlere sahip olsa da kullanımı kremler kadar pratik değildir. Günümüzde evlerde de kullanılmaya başlanmış olan serumların profesyonel bir bakım ürünü olduğunu bilmek gerekir. Bu yüzden kullanımı oldukça dikkatli yapılmalıdır.
Cilt serumu, içeriğindeki maddeleri farklı ihtiyaçlara göre şekillenen cilt bakımında kullanılan konsantre kozmetik ürünüdür. Kolay emilebilen maddelerden oluşan yapısıyla birlikte cilt katmanlarına daha hızlı nüfus eder ve daha derin hücrelere kadar etki gösterebilir. Cilt serumlarının gereksinimlerine göre nemlendirici, sıkılaştırıcı, leke önleyici, gözenekleri küçültücü, yaşlanma etkilerini yavaşlatıcı gibi birçok etkileri bulunup, sivilce, siyah nokta gibi pek çok cilt sorununun tedavisinde kullanılabilen farklı çeşitleri bulunur.
Bu noktada önemli olan kişinin, cildindeki soruna göre uygun içerikteki serumu seçmesi ve düzenli olarak kullanmasıdır. Örneğin kırışıklık sorununa yönelik yaşlanmayı yavaşlatan, vitamin ve protein içeriğiyle cildi besleyen serumlar kullanılması, kısa zamanda etkili sonuçlar elde etmeyi sağlayacaktır.
"Cilt serumu neden kullanılır?" sorusunun en basit cevabı diğer kozmetik ürünlerine göre daha hızlı etki etmeleridir. Serumlar cilt üzerinde uygulanan, kremlerin aksine daha sıvı ürünlerdir. Serumlar , retinol, niasinamid, C vitamini , E vitamini , ferulik asit , yeşil çay , resveratrol ve astaksantin gibi cilt üzerinde doğrudan etki sağlayan maddelerle hazırlanır. İçeriğindeki özel maddelerle cilt sorunlarına direkt olarak etki ederler. Hızlı etki etmesinin yanı sıra daha yoğun bileşenlere sahip serumlar, türüne göre lekelere, sivilce vb. cilt sorunlarına karşı daha etkili olduğu bilinir. Bu sayede hızlı ve gözle görülür bir şekilde sonuç elde edilir. Cilt serumu kullanmanın etkileri şu şekildedir:
Cilt bakım serumlarının türleri yaş, cilt tipi ve ihtiyaca yönelik değişkenlik gösterir. Farklı serum tipleri arasında ihtiyaca göre seçim yapmak oldukça önemlidir, bu sayede en kısa sürede en yoğun etki görülebilir. Cilt yapısı için en uygun olan ürün seçildikten sonra kullanmaya başlamadan önce cildin iyice temizlenmesi gerekir. Serumlar sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa uygun miktarda kullanılmalıdır. Bazı serum tiplerinin ise günde bir defa kullanılması gerekir. Kullanım esnasında sert olmayan tampon hareketlerle sürülmesi ve hatta masaj yapılması önerilir.
Cildin ihtiyacına göre kullanım süreleri de değişebilir. 10-15 gün aralıklarla uygulama yapılabildiği gibi daha farklı aralıklarla da kullanılabilen serumlar mevcuttur. Burada önemli olan cilt tipine uygun olan ürünle düzenli bir bakım yapılmasıdır. Düzenli bir kullanım sürecinde cilt hücrelerinin yenilenmeye başladığı görülür. Bu sayede uygulanan bölgedeki lekelerin yok olması, daha sıkı ve genç bir görünüm elde edilebilir.
Cilt serumlarının pek çok fayda sağladığı görülmüştür. Diğer ürünlere kıyasla daha kısa zamanda, daha yoğun etki gösterdiği için kullanımı oldukça yaygınlaşan cilt serumlarının sağladığı faydalar şu şekildedir:
Serumlar içeriğindeki vitamin ve minerallerle birlikte hücre yenileyici bir özelliğe sahiptir. Cilt yapısına olumsuz etki eden stres, yorgunluk, güneş, yaşlanma gibi faktörlere karşı savaşır ve daha sağlıklı bir görüntü elde etmeye yardımcı olur. Bunu yaparken cildin en derin noktasına kadar etki gösterir.
Hücreler stres ve düzensiz beslenme gibi faktörlerle savaşırken, serumlar tarafından güçlendirilebilir. Cilt bakımı esnasında serum kullanıldığı sürece hücreler ihtiyaç duyduğu desteği alarak, eskisine göre daha iyi bir üretim sağlar. Bu süreçte daha az kırışıklık, daha az sarkma ve lekelenme izlenir. Hücrelet 45 günde bir yenilenirler. Bu hesaba göre düzenli bir serum kullanımında 1.5-2 ay içerisinde olumlu sonuçlar ortaya çıkmaya başlar.
Cilt bakımı için kullanılan pek çok serum bulunuyor. Serumların etken maddeleri ve içerikleri de ne amaçla kullanılacakları konusunda farklılık gösterir. Hangi serum ne işe yarar: