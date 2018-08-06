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Cilt ve saç problemlerinin altında yatan esas sebepler ve çözüm yolları

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
CİLT HABERLERİ  | 06.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

Cildinizdeki aknelerin, lekelerin ya da saç dökülmelerinizin altında yatan esas sebebin beslenme hataları olduğunu söyleyen Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında güzellik ve beslenme konusunu ele aldı.

Cilt ve saç problemlerinin altında yatan esas sebepler ve çözüm yolları

Biz kadınlar... Güzellik uğruna bir çok şeyi göze alabiliriz. Çünkü her kadın pürüzsüz bir cilde, ışıl ışıl, dolgun saçlara sahip olmak ister. Bu istek bize kozmetik anlamda her şeyi yaptırtabilir.

Ama bu kozmetikler sadece buzdağının görünen kısmını düzeltir yani anlık mutluluk sağlar. O an sivilceniz geçebilir ama neden çıktığını bilmediğiniz sürece akne ve sivilceden temelli kurtulmanız zor olucaktır. Altta yatan esas sebep genetik ve hormonal değişimler, beslenme alışkanlıkları ile ilişkilidir. Vücudunuzda ne olursa olsun ilk sorgulamanız gereken kısım beslenmenizdir. Özellikle sivilce ya da akne vücutta bir yangı olduğunu yani inflamasyon olduğunu gösterir.

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İnflamasyonu azaltmak için, glisemik indeksi yüksek besinler, hormon salgısını arttıran besinler ve doymuş yağ asidi yüksek olan besinlerden uzak durmalısınız.

Herkesin bildiği üzere;

  • Sigara, alkol kullanmamak
  • Yağlı, fastfood’lardan uzak durmak
  • Fazla kilo alıp vermemek
  • Su içmek
  • Güneşten korunmak
  • Bol sebze ve meyve tüketmek
    Cildiniz ve saçlarınız için yapabileceğiniz iyiliklerdendir. Bu noktada sebze tüketimi (özellikle juice şeklinde ) cildinizin kadife gibi olmasına yardımcı olucaktır.

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Beslenmenizi düzeltmenin yanında birkaç besin takviyesinden bahsetmek istiyorum.

KOLAJEN: Her kadının vazgeçilmezi olmalı! Her gün kemik suları, işkembe ya da kelle paça içmiyorsanız üzgünüm kolajen kullanmalısınız. Kolajen üretimi 25-30’lu yaşlardan itibaren azalmaya başlar özellikle menapoz döneminde dışarıdan takviye olarak almakta çok büyük fayda vardır. 3 hafta düzenli kolajen tüketiminden sonra farkı görün derim.
OMEGA-3: Vazgeçilmezlerden biri ! Özellikle lekelenmelerden şikayet ediyorsanız mutlaka omega-3 kullanmalısınız. Ayrıca yoğun sivilce problemi olanlar omega-3’ten zengin beslenmelidir.
COENZYME Q10 : Anti aging kremlerde bolca bulunur farkettiniz mi ? antioksidan özelliği sayesinde yaşlanmayı geciktirir.
HYALURONİC ASİT: Cildi içten dışa nemlendirir ve yaşlanmayı geciktirir.
ÇİNKO : Sivilceler için oldukça etkilidir. Besinlerle alabileceğiniz gibi takviye şeklinde de alınabilir.
(Takviye dozları ve çeşitleri konusunda mutlaka bir uzmana danışarak kullanmaya özen gösterin.)

Gelelim saçlara…

Saçlarınız çok dökülüyorsa;

  • B vitamini eksikliği
  • Demir eksikliği
  • Hipotiroid ( haşimato)
  • Stres
  • Saçları kimyasala maruz bırakmak

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Düşünülmesi gereken durumlardandır. Benim uzman olarak görüşüm çok fazla kimyasala maruz bırakmamanız yönünde olucaktır. Saç köklerinizle aldığınız bir çok kimyasal vücudunuza yayılıyor. Bu sebeple Organik boya kullanmaya özen gösterelim. SLS içeren şampuanlardan uzak duralım. Çok köpürmesi iyi yıkadığı anlamına gelmez. Şeffaf ve çok köpürmeyen şampuan her zaman daha iyidir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt sağlığı saç dökülmesi akne lekeleri

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