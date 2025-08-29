KADIN

Cilt yeniliğinde yeni dönem: Gençlik aşısı ile zamanı geri almak mümkün mü?

Yaşlanma belirtilerini geciktirmek ve cilt kalitesini artırmak isteyenlerin son dönemdeki gözdesi “gençlik aşısı”, estetik dermatoloji alanında öne çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, gençlik aşısının aslında yoğun içerikli bir mezoterapi yöntemi olduğunu belirterek, bu uygulamanın klasik yöntemlere göre daha derin etki sağladığını vurguladı.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, cilt sağlığını desteklemek ve yaşlanma belirtilerini geciktirmek isteyenlerin tercih ettiği gençlik aşısının aslında bir mezoterapi yöntemi olduğunu söyledi.

"YOĞUN HYALURONİK ASİT İÇERİR"

Açıklamasında gençlik aşısının klasik mezoterapilere kıyasla daha yoğun içeriklere ve daha derin uygulama alanına sahip olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, "Gençlik aşısı, deri altına çok ince iğnelerle enjekte edilen yoğun hyaluronik asit içerir. Hyaluronik asit, markaya göre kollajen sentezini uyaran kalsiyum hidroksiapatit ve çeşitli peptidlerle de desteklenebilir" dedi.

"CİLT NEM DESTEĞİ KAZANIR"

Gençlik aşısının temel amacının cilt kalitesini artırmak ve yaşlanma sürecini yavaşlatmak olduğuna dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Yılmaz, "Uygulama sonrası cilt daha parlak, daha sağlıklı görünür. İnce kırışıklıklarda azalma sağlanır. Ayrıca hyaluronik asidin etkisiyle cilt nem desteği kazanır" şeklinde konuştu.

"ELDE EDİLEN ETKİ KALICIDIR"

Gençlik aşısının etkin sonuçlar vermesi için birkaç seansın gerektiğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, "Bir ay arayla 2 ila 3 seans uygulanmalıdır. Elde edilen etki kalıcıdır ancak yaşlanma devam eden bir süreç olduğu için yılda bir kez hatırlatma seansları öneriyoruz" diyerek düzenli bakımın önemini vurguladı.

CANLI BİR CİLT GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞMAK HAYAL DEĞİL!

Estetik kaygıların ötesinde, sağlıklı ve canlı bir cilt görünümüne kavuşmak isteyen herkesin bu uygulamayı değerlendirebileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, doğru zamanda ve doğru uzman eliyle yapılan işlemlerin cilt sağlığı açısından önemli kazanımlar sunduğunu söyledi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı cilt lekeleri cilt sağlığı ciltte kızarıklık mezoterapi gençlik sırrı
