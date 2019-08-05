Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor

Suriyelilerin Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor.

Bayramı ülkelerine geçirmek üzere başvuruda bulunan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor.

Gümrük girişindeki polis ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapıyor. Kontrollerin ardından Suriyeliler ülkelerine geçiyor.

Bayram geçişlerinin başladığı 22 Temmuz'dan bu yana 26 bin Suriyeli'nin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı öğrenildi.

- Suriyeli çocuklara aşı

Öte yandan, Türkiye'den çıkış yapan 0-14 yaşlarındaki çocuklara, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tetanoz, boğmaca, menenjit ve difteri aşıları yapılıyor.

Bayram geçişleri kapsamındaki çıkışlarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin çocuğa aşı yapıldığı bildirildi.

