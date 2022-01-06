CİMER'e mesaj gönderdi suçunu itiraf etti! Muhabbat Meremglyyeva ölümündeki sır perdesi aralandı

İstanbul çalıştığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Muhabbat Meremglyyeva'nın ölümündeki sır perdesi 2 yıl sonra aralandı. Meremglyyeva ölümüne ilişkin görülen, tutuksuz 5 kadının yargılandığı davada Sanık Ülkü Ç., “O kadını ben ittim aşağı, pişmanım” itirafında bulundu

2019'DA HAYATINI KAYBETTİ

Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da bakıcı Muhabbat Meremglyyeva'nın çalıştığı evin 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz 5 kadın sanık açılan davanın görülmesine devam edildi.

PARMAKLARINDA SAÇ TELLERİ BULUNDU

Duruşmada tutuksuz sanıklar İpek A, Büşra M, Fatma M. ile sanık avukatları hazır bulundu. Düşme anının saniye saniye kaydedildiği olayda bazı eşyaların çalınması üzerine ev sahibi ile maktulün tartıştığı, komşulardan birisinin maktulün bileğini ısırdığı ve boğuşmada maktulün parmaklarında şüphelilere ait saç tellerinin bulunduğu ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sanık Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e bir mesaj gönderildi. Mesajda, "O kadını ben ittim aşağı, pişmanım" yazılıydı. Savcı, sanıklar hakkında ömür boyu hapis cezası istedi.



