HABER

Çimsa, İspanya'daki Bunol fabrikasının satın alma sözleşmesini imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

Çimsa, Avrupa’nın en teknolojik beyaz çimento fabrikası Bunol için satın alma sözleşmesini imzaladı - Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Tamer Saka: - "Satın alma süreçlerimizi tamamladık ve Çimsa ile artık dünya ligindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, İspanya’daki beyaz çimento fabrikası Bunol’u 180 milyon dolar bedelle satın alınması konusunda anlaşmaya vararak satın alım sözleşmesi imzaladı.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, beyaz çimentoda dünya lideri olarak dünyanın önde gelen çimento üreticilerinden İspanya’nın Valencia şehrindeki Bunol fabrikasının yaklaşık 180 milyon dolara satın almak için anlaşmayı imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, Bunol fabrikasının imza sürecini tamamlayarak bir dünya lideri haline geldiklerini belirterek, “Sabancı olarak bugün, Türkiye’deki liderlik pozisyonumuzu uluslararası boyuta taşıdık. Satın alma süreçlerimizi tamamladık ve Çimsa ile artık dünya ligindeyiz. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, işlerimizi dünya standartlarında yöneterek, tecrübe ve birikimlerimizle küresel liderlik hedefliyoruz. Global liderliğimizi güçlendirmek amacıyla da önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmak üzere de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan ise şunları kaydetti:

"Yeni Neslin Sabancı’sından aldığımız güç ve vizyon doğrultusunda yeni coğrafyalarda var olmak kritik önceliklerimiz arasında yer alıyordu. 50 yıla yakın süredir var olduğumuz çimento sektöründe, her zaman sürdürülebilir büyüme hedefi ile çalıştık. 21 Mart tarihinde Çimsa’yı uluslararası arenada güçlendirmek büyük bir adım atarak İspanya Bunol Fabrikası’nı satın almak için süreçlerimizi başlatmıştık. Bugün, imza süreçlerimizi tamamlamış olarak Çimsa’yı dünyanın bir numaralı beyaz çimento üreticisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz.”

Çimsa, Bunol fabrikasının üretim ve dağıtım ağına katılması ile birlikte, daha geniş bir coğrafyada söz sahibi olarak Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarında güçlü bir ihracat ağı oluşturacak. Yatırım ile üretim kapasitesinde yüzde 40 artış sağlayacak olan Çimsa, küresel beyaz çimento ticaretinde dünyanın en büyüğü konumuna yükselecek.

Çimsa Bunol Beyaz Çimento Fabrikası'nın satın alma süreçlerinde ise EDNAM Capital, Clifford Chance ve BCG sırasıyla finansal, hukuk ve stratejik danışmanları olarak görev aldı.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
DB Tarımsal Enerji, Petroleum İstanbul FuarındaDB Tarımsal Enerji, Petroleum İstanbul Fuarında
Akyurt ilçesinin Şeyhler Mahallesi’nde yangınAkyurt ilçesinin Şeyhler Mahallesi’nde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bunol fabrikası CIMSA

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

İstanbul Maltepe'de hareketlilik! Önce kadını sonra kendisini vurdu

Son dakika: İstanbul Maltepe'de hareketlilik!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Sosyal medyada fuhuş rezaleti! Ellerini ayaklarını bağlayıp cinsel ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Son dakika: TSK'dan Kuzey Irak'a 'Pençe' operasyonu!

Son dakika: TSK'dan Kuzey Irak'a 'Pençe' operasyonu!

Milli Savunma Bakanlığı: Eylem hazırlığı yapan teröristler vuruldu!

Eylem hazırlığı yapan teröristler vuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.