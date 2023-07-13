Çin, 2030'a kadar Ay'a insan göndermeyi planlıyor!

South China Morning Post'un haberine göre, CMSA Mühendislik Biriminden Cang Haylian, ajansın gelecekte hayata geçirmeyi planladığı Ay misyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

AY İNİŞ ARACI VE MÜRETTEBATLI UZAY ARACININ AYRI AYRI UZAYA FIRLATILACAK

Cang, 2030'a kadar yapılması tasarlanan misyon kapsamında Ay iniş aracı ve mürettebatlı uzay aracının ayrı ayrı uzaya fırlatılacağını ve araçlar yörüngeye yerleştikten sonra astronotların Ay'ın yüzeyine iniş yapacağını belirtti.

Astronotların, Ay'da bilimsel incelemeleri çerçevesinde yüzeyden örnekler toplayacaklarını aktaran Cang, astronotların aynı araçlar ile Dünya'ya döneceklerini ifade etti.

Cang, Çinli bilim insanlarının söz konusu Ay misyonu için ağır yük roketi "Long March 10", yeni nesil mürettebatlı uzay aracı, Ay iniş aracı ve Ay mürettebatlı gezici aracı geliştirdiklerini kaydetti.

Çin Uçak Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketinin 2022'nin sonunda yaptığı konsept sunumunda, insanlı Ay misyonunun üç kişilik mürettebattan oluşacağı resmedilmişti.

Görselde iki astronotun Ay'ın yüzeyinde incelemelerde bulunduğu, diğerinin ise yörüngedeki ana uzay aracından kontrolleri yaptığı yer almıştı.

Ay'a insanlı iniş projesinin başarılı olması halinde Çin, ABD'den sonra bunu başaran ikinci ülke olacak.

ÇİN'İN DİĞER AY MİSYONLARI

Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Ay'ın incelenmesi için Ay yüzeyinde üs kurma projesi yürütüyor.

CNSA, Ay misyonları kapsamında ilk kez 2007'de Çang'ı-1'i Ay'ın yörüngesine fırlatmıştı.

2020'de ise Çang'ı-5 Ay'a iniş yapıp Dünya'ya 2 kilogram Ay toprağıyla dönmüştü. (AA)

