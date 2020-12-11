Çin, 40 yıl aradan sonra Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor

Çin, 1970'lerden bu yana Ay'dan taş getirebilen ilk ülke olmayı amaçlıyor.

Görev başarılı olursa Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan parça toplayabilmiş üçüncü ülke olacak.

Çin'in Ay tanrıçasının adını taşıyan Çang'e-5 adlı uzay aracı, bilim insanlarının Ay'ın nasıl oluştuğunu araştırması için parça taşımayı hedefliyor.

Araç yerel saatle Salı gününün ilk saatlerinde Vençang fırlatma tesisinden Long March 5 adlı roketle fırlatıldı.

Bu görev, Çin'in uzaydan daha karmaşık görevler için uzaydan parça taşımakta ne kadar başarılı olduğunu ölçmek açısından da önemli olacak.

Sovyetler Birliği'nin Luna 2 adlı uzay aracı 1959 yılında ilk defa Ay'a çarparak iniş yapmış ve böylece Ay'a ulaşan ilk araç olmuştu.

O zamandan beri Japonya ve Hindistan gibi ülkeler de Ay'ı hedefleyen uzay programları geliştirdi.

Çin'in ilk Ay programı yaklaşık 10 yıl önce birkaç uydu ile başladıktan sonra hızla gelişti.

ABD'nin Apollo programı kapsamında ise 1969'dan 1972'ye kadar 12 astronot Ay'a inmeyi başardı ve bu yolculuklar sırasında 382 kilogram taş ve toprak taşındı.