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'Rusya, ABD’yi 10 kez imha etme gücüne sahip!'

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Çin’in Sohu gazetesinde yer alan bir makalede, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin sadece ABD’nin dünyada egemen bir konumda olduğu anlamına gelmeyeceği, Rusya’nın ABD’yi 10 kez imha etme yeteneğine sahip olduğu belirtildi.

'Rusya, ABD’yi 10 kez imha etme gücüne sahip!'

Rus nükleer stoklarının, Moskova’yı Washington’ın ana rakibi haline getirdiğini belirten makalenin yazarı, Moskova’nın birçok zorluğa rağmen, ‘Amerikan makamlarını sersemleten’ sert tutumunu sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye ve Ukrayna’daki durumların yanı sıra diğer çelişkiler nedeniyle de ABD’nin Rusya’yı vurmak istediği, ancak alacağı yanıttan korktuğu için bunu göze alamadığı belirtilen makalede, “Rusya, nükleer savaş başlıklarının yanı sıra, onları ulaştıracak Tu-160 uçakları, çok sayıda balistik füze, Borey serisinin deniz tabanlı füzelerini fırlatma platformları gibi çok sayıda araca sahip” ifadelerine yer verildi.

Rusya ile ABD arasında bir savaşın patlak vermesi durumunda, kısa vadede kimin kazanacağının belirsiz olduğunu belirten Çinli uzman, ABD ordusunun uzun vadede belki kazanabileceğini, ancak zaferin ağır bedelinin buna kesinlikle değmeyeceğine dikkat çekti.

Rus ordusunun artan gücü ve Pekin’le işbirliğini hatırlatan makalenin yazarı, “Mevcut küresel durum ve ABD’nin etkisinin zayıflaması nedeniyle Rusya, gelecekte egemenliğini tesis edebilir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Rusya ABD imha

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