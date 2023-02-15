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Çin burcuna göre zengin olması en yüksek olan burçlar

15.02.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zengin olmak birçok kişinin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Zengin olmak için çok çalışmanın büyük önemi bulunsa da bazı kişiler bu konuda doğuştan şanslı olabiliyor. Çin astrolojisinde zengin olma şansı en yüksek burçlar doğum yıllarına göre belirleniyor.

Çin burcuna göre zengin olması en yüksek olan burçlar

Çin astrolojisinde burçları çeşitli hayvanlar temsil ediyor. Çin astrolojisi, insanların kişilik özelliklerinin, uyumluluklarının ve şanslarının burçlarına göre belirlendiğini söylüyor. Çin astrolojisine göre beş hayvanın zengin olma olasılığı çok daha yüksek.

ÇİN ASTROLOJİSİNDE ZENGİN OLMASI YÜKSEK BURÇLAR

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DOMUZ (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Çin astrolojisine göre, Domuz "Çin burcundaki en kutsanmış burçtur", bu nedenle çok fazla servet edinme olasılığı yüksektir. Domuz, hayata nasıl başlarsa başlasın, nispeten "kaygısız" bir varoluşun tadını çıkarabilir ve olağanüstü derecede sıkı çalışmaları gerekmeyecek şekilde yine de para kazanabilir. "Domuz, on iki Çin hayvanı arasında açık ara en zengin burçtur."

AT (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Domuzun aksine at burçları, para kazanmak için "proaktif, yaratıcı" doğasını kullanarak, işleri için çok çalışır. Atın öz motivasyonu ve "geri çekilme konusundaki isteksizliği" de onlara para kazanma yolculuklarında yardımcı olabilir. Ancak bu, Atın biraz şansı olmadığı anlamına gelmez. Atlar "iyi bir servetle doğar" ve fırsatlar genellikle kucağına düşer.

SIÇAN (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Sıçana gelince, "iradenin olduğu yerde bir yol vardır". Bu burç, nasıl para kazanılacağına dair "alışılmışın dışında" fikirlere sahip olabilir, ancak dürtüleri ve tutkularıyla bunu kesinlikle başaracaklar. Sıçan, özellikle parayla ilgili bir şeye karar verdiğinde, "onları hiçbir şey inançlarından vazgeçiremez." Çin astrolojisine göre, "Fare burcu olan bir ailenin zengin olma olasılığı daha yüksektir."

YILAN (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Yılan paraya değer verir - "finansal durumlarına büyük önem verir" - ve nasıl kazanılacağını bilir. Başarılı bir kariyer, iyi şanslar ve fırsatların birleşimi, bu işaret için genel olarak zengin bir yaşam sağlayabilir. Yılan ayrıca tipik olarak "ortaklıklardan" yararlanır, bu nedenle bir ekibin parçası olarak çalışma konusunda uzmandır. Çin astrolojisi, Yılanın beklenmedik bir şekilde "çok fazla şans" ile para kazanabileceğini gösteriyor.

MAYMUN (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Çin astrolojisine göre, "Maymunun genellikle hayatında zengin olmak için birçok yolu vardır." "İş hayatında Maymunlar önemli olan şeylere daha az önem verirler ve her zaman bir adım önde olup para kazanma fırsatını kolayca yakalayabilirler." Maymunun finansal kazanç elde etmesinin bir başka akıllı yolu da, bol bol ödül toplayan harika bağlantılar kuran arkadaşlarıdır. Your Chinese Astrology'nin bildirdiği gibi, etraflarında ne kadar çok insan olursa o kadar bilgili olurlar ve sosyal kelebek statüleri nedeniyle "kar topu gibi kazanabilirler".

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