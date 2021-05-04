Çin'de 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının atlatıldığı ülkede vaka sayılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 17 yeni vakanın tespit edildiği ve tamamının yurt dışından geldiği belirtildi.

Dün ülkede tespit edilen vaka sayısı 11 olarak açıklanmıştı.

Bununla birlikte Komisyon, 20 asemptomatik vakanın tespit edildiğini bildirdi. Virüs nedeniyle herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı.

Çin anakarasında salgının Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde başlamasından bu yana toplamda 90 bin 714 vaka tespit edildi ve 4 bin 636 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

