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Çin’de 3 bin yıllık altın maske bulundu

23.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Sichuan eyaletindeki bir arkeolojik kazı alanında 3 bin yıllık olduğu düşünülen 280 gram ağırlığında altın bir maske bulundu.

Çin’de 3 bin yıllık altın maske bulundu

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Sichuan eyaletindeki bir arkeolojik kazı alanında 3 bin yıldan daha eski 500’ü aşkın eser bulundu. Yaklaşık 280 gram ağırlığında olan ve yüzde 84 oranında altından yapıldığı belirtilen bir tören maskesi ise büyük ilgi gördü.

Keşif, Chengdu eyaletinin başkenti yakınında bulunana Sanxingdui'de yapıldı. Uzmanlar, ortaya çıkarılan eşyaların milattan önce 316'da fethedilene kadar batı Siçuan havzasında hüküm süren bir krallık olan eski Shu Hükümdarlığı’na daha fazla ışık tutabileceğini söyledi.

Arkeologlar, kazıda altın maskeye ek olarak, fildişi, yeşim ve kemikten yapılmış çeşitli süs eşyaları da buldu. En büyüğünün alanın 19 metrekare olduğu altı çukurda yapılan çalışma esnasında, henüz açılmamış bir ahşap kutu ile baykuş desenli bronz bir kap da ortaya çıktı.

TANRILARA KURBAN VERMEK AMACIYLA KULLANILDI

Bununla birlikte, 1920'lerden bu yana, yerel bir çiftçinin tesadüfen bir dizi kalıntıya rastlamasının ardından Sanxingdui'de 50 binden fazla antik eser bulundu. 1986'da, iyi korunmuş bronz maskeler de dahil olmak üzere binden fazla öğe içeren iki tören çukurunun keşfedilmesiyle büyük bir atılım gerçekleşti.

2019'un sonlarında ise bölgede üçüncü bir çukur bulundu ve geçen yıl beş tanesi daha keşfedildi. Arkeologlar, çukurların kurban amacıyla kullanıldığına inandıklarını ve içerdiği birçok öğenin ritüel olarak yakıldığını söyledi.

BAĞIMSIZ MEDENİYET

Sanxingdui'nin, tarihçilerin yetersiz yazılı kayıtlar nedeniyle hakkında nispeten az şey bildiği Shu eyaletinin kalbinde olduğuna inanılıyor. Bölgede yapılan keşifler milattan önce 12. ve 11. yüzyıllara kadar uzanıyor ve eşyaların çoğu şu anda tesis bünyesindeki bir müzede sergileniyor.

Öte yandan arkeolojik site, uzmanların eski Çin'de medeniyetin nasıl geliştiğine dair anlayışlarında devrim yarattı. Özellikle, Shu kültürüne ait bulgular, krallığın geleneksel olarak Çin medeniyetinin beşiği olarak kabul edilen Sarı Nehir Vadisi'ndeki komşu toplumlardan bağımsız olarak geliştiğini gösteriyor. Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi müdür yardımcısı Song Xinchao, devlet tarafından işletilen haber ajansı Xinhua'ya, son keşfin "Sanxingdui kültürüne ilişkin anlayışı zenginleştirdiğini ve derinleştirdiğini" söyledi.

ÖNEMLİ İPEK ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ

Kazı ekibinin başkanı ve Sichuan Eyaleti Kültür Eserleri ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü başkanı Tang Fei ise bir basın toplantısında, keşfin krallığın "eski Çin'deki önemli ipek yetiştiricilerinden biri olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Sanxingdui, UNESCO Dünya Mirası Listesi olarak henüz tanınmamış olsa da, kuruluşun gelecekteki olası atılımları için "geçici listesinde" yer alıyor. Diğer Shu arkeolojik sit alanları ile birlikte, BM ajansı tarafından "Çin, Doğu Asya ve hatta dünyanın Bronz Çağı uygarlığının seçkin bir temsilcisi" olarak kabul ediliyor.

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Çin maske

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