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Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Pekin yönetimi Kovid-19'la mücadele kapsamında ağzını kapamadan öksürmek ve hapşırmayı "medeni olmayan davranış" kapsamına alarak yasakladığını duyurdu.

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 pandemisi sonrası kamusal hijyeni geliştirmek için yapılan bir dizi yeni düzenleme kapsamında, kişilerin öküsürür ya da hapşırırken ağzını kapamaması gibi "medeni olmayan davranışların" yasaklandığı duyuruldu.

Yeni düzenlemenin amacı "medeni davranışları" arttırmak ve ülkede 82 binden fazla kişiye bulaşan yeni koronavirüsle (SARS-CoV-2) mücadeleyle ilişkilendirildi.

Kent yönetiminin internet sitesinde hastayken ağız maskesi takmamanın da yer aldığı bu gibi eylemler için para cezası verileceği açıklandı.

Düzenleme kamuya açık yerlerin 1 metrelik sosyal mesafeye uygun işaretler yerleştirmesini ve paylaşılan yiyecekler için servis kaşığı ve tahta çubuklarının konulmasını da zorunlu tutuyor.

Yasada ayrıca kent sakinlerinin "düzgün giyinmesi" ve gövdelerinin üst kısımlarını çıplak bırakacak şekilde dışarıda dolaşmaması gerektiği belirtildi.

Bu kısım "Pekin bikinisi" olarak anılan, erkeklerin hava sıcak olduğunda göbeklerini açıkta bırakacak şekilde üstündekileri sıyırması davranışına gönderme yapıyor.

Pekin daha önce kamusal alanda yere tükürmek, çöp atmak, tasmasız köpek gezdirmek, binanın tepesinden eşya fırlatmak, kamusal alanda dışkısını yapmak ya da yasak olan alanlarda sigara içmek gibi faaliyetleri "medeni olmayan davranaşlar" arasına sokmuştu.

Son yasayla birlikte kamusal alanda çöp atma, tükürme ve dışkı yapmanın cezasının en üst sınırı da 200 yuan'a (195 TL) yükseltildi.

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