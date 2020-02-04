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Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

04.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Çin'de bir kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi (beyin felci) geçirdiği için engeli bulunan 16 yaşındaki bir genç, tek bakıcısı konumundaki babasının, koronavirüs yüzünden karantinaya alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Geçen hafta Çarşamba günü ölü bulunan 16 yaşındaki Yan Cheng'in bu arada sadece iki defa beslendiği ortaya kondu.

Yan Cheng'in babası ile birlikte otistik olan 11 yalındaki erkek kardeşi de karantinaya alınmıştı.

16 yaşındaki çocuğun ölüm haberi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gelişmeler sonrası, ailenin yaşadığı kasabanın yerel yöneticisi ile Çin Komünist Partisi temsilcisi olmak üzere iki yetkilinin görevden alındığı açıklandı.

Yan Cheng'in babası, karantinaya alınmadan önce Çin'in sosyal medya platformu Weibo aracılığı ile yardım çağrısı yapmış, oğlunun yemek ve su olmadan yalnız kaldığını duyurmuştu.

Otistik bireylere ve ailelerine yardım sağlayan bir grubun, Çin'in mesajlaşma platformlarından WeChat'te Yan Cheng'in hikayesini paylaşmasıyla olayın sosyal medyada gündem olduğu ifade ediliyor.

Yan Cheng'in babasının yazdığı blog yazısına göre yetkililer oğlunun hayatını nasıl kaybettiğiyle ilgili bir bilgi vermedi.

Çin'de koronovirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e ulaştı.

17 binden fazla kişide ise virüsün belirlendiği kaydedildi.

2002-2003 yıllarında yaşanan SARS salgınında Çin'de toplam 349 kişi ölmüştü. SARS dünya genelinde ise 800'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olmuştu.

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