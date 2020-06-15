Çin’de çalınan yüzlerce kedi yiyecek olarak servis edilmeyi beklerken kurtarıldı

700 civarında kedi, yenmek üzere tutulduğu Çin’in kuzeyindeki bir çiftlikten kurtarıldı. Çin’in kuzeyinde bulunan Şansi bölgesinde düzinelerce paslı kafes içinde sıkışık bir şekilde açı çeken kedilerin görüntüleri, vahşeti ortaya çıkardı. Çoğunun çalındığı düşünülen kedilerin, hayvan kaçakçıları tarafından restoranlara satılması planlandığı anlaşıldı.

Bir otelin arka bahçesinde gizlice tutulduğu söylenen kedileri kurtaran ekip, hayvanların durumunun iyi olduğunu ve yakında sahiplendirileceklerini söyledi. Yalnızca soyadı açıklanan Li soyadlı hayvan sever tarafından dün çekilen görüntüler online olarak yayıldı.

Li, çalışanlarının kendisini uyardığı ucuz bir otelin arka bahçesinde tutulan kedileri buldu. Muhabirlere yaptığı açıklamada Li, hayvanların farklı yerlerden getirildiğini belirtti. Tutulan kedilerin ayılarının yüzlerce olduğunu söyeyen Li, hayvanların yiyecek olarak hazırlanmak üzere tutulduğunu ifade etti.

Li’nin çektiği görüntüleri paylaşmasının ardından, yerel bir ekip olan Linfen Small Animal Rescue gönüllüleri hemen olay yerine geldi. Ekip, tutulan hayvan sayısının 700 civarında olduğunu söyleyerek “Onları ayrı ayrı kafeslere aldık ve hemen yiyecekle su verdik” dedi.