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Çin’de çalınan yüzlerce kedi yiyecek olarak servis edilmeyi beklerken kurtarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2020 15:21 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan görüntülerde paslı kafeslerde ve korkunç şartlarda tutulan 700 kedi görülüyor. Çoğunun çalıntı olduğu belirtilen kedilerin yiyecek olarak servis edilmek üzere hazırlandığı belirtiliyor.

Çin’de çalınan yüzlerce kedi yiyecek olarak servis edilmeyi beklerken kurtarıldı

700 civarında kedi, yenmek üzere tutulduğu Çin’in kuzeyindeki bir çiftlikten kurtarıldı. Çin’in kuzeyinde bulunan Şansi bölgesinde düzinelerce paslı kafes içinde sıkışık bir şekilde açı çeken kedilerin görüntüleri, vahşeti ortaya çıkardı. Çoğunun çalındığı düşünülen kedilerin, hayvan kaçakçıları tarafından restoranlara satılması planlandığı anlaşıldı.

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Bir otelin arka bahçesinde gizlice tutulduğu söylenen kedileri kurtaran ekip, hayvanların durumunun iyi olduğunu ve yakında sahiplendirileceklerini söyledi. Yalnızca soyadı açıklanan Li soyadlı hayvan sever tarafından dün çekilen görüntüler online olarak yayıldı.

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Li, çalışanlarının kendisini uyardığı ucuz bir otelin arka bahçesinde tutulan kedileri buldu. Muhabirlere yaptığı açıklamada Li, hayvanların farklı yerlerden getirildiğini belirtti. Tutulan kedilerin ayılarının yüzlerce olduğunu söyeyen Li, hayvanların yiyecek olarak hazırlanmak üzere tutulduğunu ifade etti.

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Li’nin çektiği görüntüleri paylaşmasının ardından, yerel bir ekip olan Linfen Small Animal Rescue gönüllüleri hemen olay yerine geldi. Ekip, tutulan hayvan sayısının 700 civarında olduğunu söyleyerek “Onları ayrı ayrı kafeslere aldık ve hemen yiyecekle su verdik” dedi.

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Kedilerin hastalanma veya yaralanma ihtimaline karşın veterinerler tarafından kontrolleri yapıldı. Görüntülerin yayılmasından kısa bir süre sonra polis ekipleri de hayvanların tutulduğu otele geldi. Gelen haberlere göre, konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Çin’de koronavirüs salgını sonrasında hayvanların ve özelikle vahşi yaşamın korunmasına yönelik çabalar hızlandırılmıştı. Çin’deki uzmanlar Ocak ayında yaptığı açıklamada, koronavirüsün Wuhan’daki vahşi hayvan pazarında yenmek üzere satılan vahşi hayvanlardan insanlara bulaştığını belirtmişti. Salgının başlangıcının devamında gelen aylarda Çin hükümeti, yaşanan sağlık krizi nedeniyle vahşi hayvan ticaretini yasaklamıştı. Çin’in iki şehrinde ise kedi ve köpek eti yenmesi yasaklanmıştı.

Geçtiğimiz Cuma Çinli yetkililer pangolinlerin korunmasına yönelik tedbirleri artırdığını belirtti. Gelen açıklamaya göre, tehlike altındaki hayvanları avlamak ve ticaretini yapmaktan suçlu bulunanlara verilecek hapis cezası iki katına çıkarıldı.

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