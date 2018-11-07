Çin'de çalışanlarını idrar içmeye zorlayan firma yöneticilerine hapis

Çin medyasında yer alan haberlere göre, firma çalışanlarının sırtlarına kemerle vurulduğunu ve çalışanlara sarı bir sıvı içirildiğini ortaya koyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti.
Yöneticiler tarafından gönderildiği söylenen mesajlarda, çalışanların ay sonuna kadar satış hedeflerine ulaşamamaları halinde idrar veya sirke içmek, hamam böceği yemek ve saçlarını kazıtmak gibi çeşitli cezalara çarptırılacağı yönünde tehdit ifadeleri yer aldı.
South China Morning Post gazetesi, firmanın üç yöneticisine olayla ilgili 5 ila 10'ar gün hapis cezası verildiği belirtildi.
Videoda, firma çalışanı olduğu söylenen kişilerin burunlarını tıkayarak plastik bardaktan sarı bir sıvı içtikleri görülüyor.
Sosyal medyada, neden bu cezalara katlandıkları ve işten ayrılmadıklarına ilişkin sorular üzerine bir çalışan, firmaya iki ay borçlu olduklarını belirterek işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatlarının kesilmesiyle tehdit edildiklerini söyledi.
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