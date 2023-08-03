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Çin'de ChatGPT benzeri birçok uygulama App Store'dan kaldırıldı!

03.08.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan yeni üretken yapay zeka düzenlemelerinden önce dikkat çeken bir hamle geldi. Birçok üretken yapay zeka uygulaması Apple'ın Çin App Store'undan kaldırıldı.

Çin'de ChatGPT benzeri birçok uygulama App Store'dan kaldırıldı!

TechCrunch'ın haberine göre üretken yapay zeka hizmetleri, yeni düzenlemeler öncesinde Çin'de Apple'ın App Store'undan kaldırıldı.

Habere göre Apple, yerel bir ChatGPT istemcisi olan OpenCat'e gönderdiği mektupta, uygulamanın kaldırılmasının gerekçesini "Çin'de yasadışı olan içerik" olarak gösterdi.

Aynı habere göre teknoloji devi, OpenCat'e, Çin Hükümeti'nin ChatGPT dahil olmak üzere derin sentez teknolojileri (DST) ve üretken yapay zeka hizmetleriyle ilgili düzenlemeleri sıkılaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"DST'nin Çin'de faaliyet gösterebilmesi için Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan (MIIT) lisans almak da dahil olmak üzere izin gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor. İncelememize göre, uygulamanız Çin'de faaliyet göstermek için gerekli izinlere sahip olmayan ChatGPT ile ilişkilidir."

ÇİN'İN YAPAY ZEKA DÜZENLEMESİ

Temmuz ayında Çin, API sağlayıcıları da dahil olmak üzere üretken yapay zeka hizmetlerini düzenlemek için bir dizi önlem açıklamıştı.

Kuralların, Çin'de faaliyet gösteren yapay zeka uygulamalarının bir idari lisans almasını gerektirdiği ve Apple’ın gönderdiği söylenen kaldırma bildiriminin de bu gerekliliği yansıttığı söyleniyor.

Teknoloji blog'u yazarı @foxshuo ise X hesabından Çin App Store'dan kaldırıldığı iddia edilen 100'den fazla yapay zeka uygulamasını gösterdiği söylenen bazı ekran görüntüleri paylaştı.

TechCrunch ise bu uygulamalardan birkaçının gerçekten de Çin App Store'unda bulunamadığını doğruladı.

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