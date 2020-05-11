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Salgını dinlemediler, kapıları açtılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Çin'de, Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Şanghay Disneyland, Pazartesi gününden itibaren sosyal mesafe kuralları uygulanarak yeniden ziyaretçi kabulüne başladı.

Salgını dinlemediler, kapıları açtılar!

Disneyland yeni dönemde kapasitesinin yüzde 30'unu kullanarak, bir başka deyişle günde 24 bin kişiyi bulan ziyaretçi kapasitesinin yalnızca yüzde 30'unu kabul ederek çalışacak.

Çin'de Şanghay Disneyland biletleri, geçen Cuma günü satışa çıkarıldıktan yalnızca birkaç dakika içinde tükendi.

Açıklamaya göre, tüm Şanghay Disneyland çalışanları ve ziyaretçileri, içeride bulundukları sürece maske takacaklar ve girişte ateşlerini ölçtürecekler.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Şanghay Disneyland'in açılışı, dünyanın birçok yerinde bulunan diğer tema parkları için de bir örnek olacak.

Tema parkları işleten Walt Disney de geçenlerde yaptığı açıklamada, şirketin tema parkları, ürün satışları ve deneyim etkinliklerinden sağladığı gelirleri 2020 yılının ilk çeyreğinde, Covid-19 nedeniyle uygulanan kapatmaların etkisiyle yüzde 20 düşüşle 5.5 milyar dolara geriledi.

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