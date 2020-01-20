HABER
  4. Çin'de domuza bungee jumping yaptırılması tepki çekti

Çin'de domuza bungee jumping yaptırılması tepki çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Çin'de bir tema parkı, metrelerce yüksekliğe çıkardığı domuza bungee jumping yaptırdı.

Çin'de domuza bungee jumping yaptırılması tepki çekti

75 kilogram ağırlığındaki domuzun 68 metre yükseklikteki kuleden atılması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Görüntülerde mor bir pelerine sarılan domuzun metrelerce yükseklikteki kuleden aşağı bırakılırken çıkardığı çığlıklar duyuluyor.

Tema parkı tarafından yapılan açıklamada, gösterinin tesisteki yeni bungee etkinliğinin açılışı sebebiyle yapıldığı belirtildi.

Eleştirilerin dikkate alındığı vurgulanan açıklamada, "Tepki ve tavsiyeleri içtenlikle kabul ediyoruz ve özür diliyoruz. Turistlere daha iyi hizmet sağlamak üzere pazarlama faaliyetlerimizi geliştireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, domuz gösterinin ardından mezbahaneye gönderildi.

Hayvanlara yapılan işkencelerin Çin'de hukuki bir yaptırımı bulunmazken, sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğu söz konusu etkinliği kınadı.

Uluslararası hayvan hakları savunucusu PETA, olayı kınarken 'hayvana işkencenin en kötü hali' değerlendirmesinde bulundu.

PETA'nın üst düzey yöneticisi Jason Baker, "Domuzlar korku ve acıyı bizim gibi yaşar. Bu iğrenç pazarlama yasa dışı olmalı" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Kanada, 1 günde 1 metrelik kara gömüldüKanada, 1 günde 1 metrelik kara gömüldü
Rusya’da motelde sıcak su borusu patladı: 5 ölüRusya’da motelde sıcak su borusu patladı: 5 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
domuz Bungee Jumping çin tema parkı

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağdat’ta gösterilerde 14 subay yaralandı

Bağdat’ta gösterilerde 14 subay yaralandı

Avustralya'da dev kum fırtınası

Avustralya'da dev kum fırtınası

İran: ABD'nin korktuğu şey...

İran: ABD'nin korktuğu şey...

KKTC’den sert tepki: Haddini bil!

KKTC’den sert tepki: Haddini bil!

O Avrupa ülkesinden ezber bozan Filistin açıklaması

O Avrupa ülkesinden ezber bozan Filistin açıklaması

Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor

Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.