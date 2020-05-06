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Çin’de engelli annesini diri diri toprağa gömdü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 21:18 | Son Güncelleme

Çin’de engelli annesini toprağa diri diri gömen bir kişi, "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" gözaltına alındı. Engelli anne yaklaşık 3 gün boyunca kaldığı çukurdan polis tarafından sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çin’de engelli annesini diri diri toprağa gömdü

Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletine bağlı Cingbien ilçesinde Ma soyadlı bir erkek, 2 Mayıs akşamı 79 yaşındaki engelli annesini el arabasına koyarak evden dışarı çıktı.

Ma, 3 Mayıs gece 02.00'de evine tek başına döndü. Ma, karısı Cang’ın kayınvalidesinin nerede olduğu soruları üzerine, annesini Gansu eyaletindeki akrabalarının yanına gönderdiğini söyledi.

EŞİ İHBARDA BULUNDU

Cang, kocasının, kayınvalidesini evden götürmesinin ardından otobüs garına giderek olayın aslını soruştururken, Ma ise evinden ayrılarak bir daha dönmedi.

Cang, eve gelmeyen kocası Ma’yı polise ihbar etti.

SORGUDA ANNESİNİ BİR ÇUKURA GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Polis tarafından yakalanan Ma, yapılan sorguda annesini terk edilmiş bir mezarlıkta bir çukura gömdüğünü itiraf etti.

3 GÜN SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Mezarlığın yerini tespit eden polisler, yaşlı anneyi gömüldüğü çukurdan yaklaşık 3 gün sonra sağ çıkardı.

Görgü tanıkları, polisin çukuru kazdığı sırada engelli annenin yardım çığlıklarını duyduklarını aktardı.

Engelli anne tedavi için hastaneye kaldırılırken, oğlu Ma kasten adam öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.

(AA)

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