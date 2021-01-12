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Çin'de infial yaratan reklam filmi kaldırıldı: 'Makyajını silerek tecavüzden kurtul'

12.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Çin'de infial yaratan reklam filmi kaldırıldı: 'Makyajını silerek tecavüzden kurtul'

Çin'de Purcotton adıyla faaliyet gösteren ve pamuktan üretilen malları satan bir şirketin tecavüz kurbanlarını suçlayan reklam videosu sosyal medyada infial yarattı. Tepkilerin ardından reklam yayından kaldırıldı.

Çin'de 'makyajını silerek tecavüzden kurtul' mesajı veren reklam infial yarattı. Reklam filminde, karanlıkta yürüyen bir kadını maskeli bir erkeğin takip ettiği görülüyor. Korkan kadın, kendini korumak için çantasındaki makyaj temizleme mendilini kullanıyor. Kendisine saldırmak isteyen erkeğe doğru dönünce, korkan adam kaçıyor.

Reklamın ilk olarak ne zaman gösterime girdiği bilinmezken, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine internetten kaldırıldı. Birçok kişi, bu videonun tecavüz kurbanlarını suçladığını ifade etti ve şirketi boykota etmeye çağrısı yaptı. 'Çin'in Twitter'ı' olarak bilinen Weibo'da bir kullanıcı, "Kadınların en çok korktuğu şeyi reklamda kullanıyorsunuz, bu anlaşılamaz ve kabul edilemez" derken, diğer kullanıcılarda videoyu 'tiksinç' ve 'yanlış' bulduklarını belirtti.

Pekin bağlantılı kadın federasyonunun kadın haberleri sitesi womenofchina.cn de TikTok'un Çin'deki versiyonu olan Douyin'de yayımlanan reklam için "Video, önyargı, kötülük ve cehaletle dolu. Kadınlar tüketicidir, tüketim malı değildir. Kadınlara hakaret eden 'yaratıcı' olduğu sanılan reklamların kamuoyu tarafından eleştirilmesi kaçınılmaz" ifadesini kullandı.

Başta vidonun 'yaratıcı' olduğunu söyleyerek savunan Purcotton, boykot çağrılarının ardından reklamı bütün platformlardan kaldırıp 8 Ocak'ta bir özür mesajı yayımladı:

"Bu sorundan kim sorumluysa, hesap vermesi için bir ekip oluşturduk. Benzer olayların yaşanmasını engellemek için içerik üretimi ve kontrol süreçlerini geliştiriyoruz."

Şirket, pazartesi günü bir kere daha kadınlardan özür diledi.

Winner Medical Group'a bağlı Purcotton'ın Çin'de 240'tan fazla mağazası bulunurken 20 milyonu aşkın da müşterisi olduğu tahmin ediliyor.

Çin'de ilk kez bir şirket cinsiyetçilik suçlamasına maruz kalmadı. Geçen sene süpermarket zinciri RT-Mart aynı şekilde gündem olmuş ve büyük beden kıyafet giyen kadınlar için kullandığı 'çürük ve berbat' ifadeleri yüzünden özür dilemişti.

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