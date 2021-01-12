Çin'de infial yaratan reklam filmi kaldırıldı: 'Makyajını silerek tecavüzden kurtul'

Çin'de 'makyajını silerek tecavüzden kurtul' mesajı veren reklam infial yarattı. Reklam filminde, karanlıkta yürüyen bir kadını maskeli bir erkeğin takip ettiği görülüyor. Korkan kadın, kendini korumak için çantasındaki makyaj temizleme mendilini kullanıyor. Kendisine saldırmak isteyen erkeğe doğru dönünce, korkan adam kaçıyor.

Reklamın ilk olarak ne zaman gösterime girdiği bilinmezken, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine internetten kaldırıldı. Birçok kişi, bu videonun tecavüz kurbanlarını suçladığını ifade etti ve şirketi boykota etmeye çağrısı yaptı. 'Çin'in Twitter'ı' olarak bilinen Weibo'da bir kullanıcı, "Kadınların en çok korktuğu şeyi reklamda kullanıyorsunuz, bu anlaşılamaz ve kabul edilemez" derken, diğer kullanıcılarda videoyu 'tiksinç' ve 'yanlış' bulduklarını belirtti.

Pekin bağlantılı kadın federasyonunun kadın haberleri sitesi womenofchina.cn de TikTok'un Çin'deki versiyonu olan Douyin'de yayımlanan reklam için "Video, önyargı, kötülük ve cehaletle dolu. Kadınlar tüketicidir, tüketim malı değildir. Kadınlara hakaret eden 'yaratıcı' olduğu sanılan reklamların kamuoyu tarafından eleştirilmesi kaçınılmaz" ifadesini kullandı.