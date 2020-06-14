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Çin'de korkutan gelişme! Koronavirüs vaka artışı son 2 ayın en yükseğinde

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2020 07:30 | Son Güncelleme

Çin’den gelen son haberler korkuttu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 2 ayın en yüksek vaka artışı yaşandı.

Çin'de korkutan gelişme! Koronavirüs vaka artışı son 2 ayın en yükseğinde

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 57 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu, 89 vakanın saptandığı 14 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülke içi kaynaklı vakaların 36'sı başkent Pekin'de ve diğer 2'si Liaoning eyaletinde kaydedilirken, Guangdong eyaletinde 17, Şanghay ve Çongçing kentinde birer yurt dışı kaynaklı vaka görüldü.

Sağlık Komisyonu ayrıca, Kovid-19 nedeniyle can kaybının olmadığı bilgisi paylaştı.

DÜN 46 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bu arada Pekin'de salgının tekrar ortaya çıkmasında bağlantılı ve vaka sayısının yeniden artmasına neden olan tarım ürünleri pazarının kapatılması sonrası yapılan testlerde dün 46 kişinin testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Saptanan vakalar sonrası pazar civarındaki 11 yerleşim alanın sokağa çıkma uygulaması, spor alanlarında faaliyetlerin askıya alınması ve 9 okulda eğitime ara verilmesi gibi çeşitli tedbirler alındığı açıklanmıştı.

Toplam vaka sayısının 83 bin 132'ye çıktığı ülkede, şu ana kadar 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.

(AA)

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