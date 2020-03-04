Çin'de koronavirüs (Kovid-19) bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 3 bin 14’e yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, 139 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 522 olarak bildirilirken, gözetim altında tutulanların sayısı da 32 bin 870’e geriledi. İyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 52 bin 45’e yükseldi. Son 24 saatteki can kayıplarının tamamı virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleşti, ülkedeki toplam ölü sayısı 3 bin 14’e ulaştı. Bugüne kadar tespit edilen yeni koronavirüs vakası ise 80 bin 270’e çıktı. Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kaydedilen vaka sayısı 104’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak bildirildi. GEÇİCİ HASTANELER KAPATILIYOR Kovid-19 salgınının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde normal hastanelerde kapasite yetersizliği nedeniyle kurulan 16 geçici hastanenin tedricen kapatılacağı açıklanmıştı. Karar sergi salonları, spor salonları ve çeşitli binalardan dönüştürülen ve yatak kapasitesi 5 bini bulan geçici hastaneyi kapsarken, ülkede son haftalarda Hubey başta olmak üzere yeni vaka, şüpheli vaka sayısında ciddi oranda azalmanın bunda etkili olduğu aktarılmıştı.

Eyalete bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. İTALYA'DA EN YÜKSEK SAYI İtalya'da patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen ölü sayısı, son iki haftadır devam eden acil durumda, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. 1 GÜNDE 28 ÖLÜM Borrelli, ölü sayısının düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye çıktığını bildirdi. Borrelli, dün 160 olarak açıkladığı iyileşen sayısının ise bugün eklenen 116 kişiyle 276'ya yükseldiğini aktardı. Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 2 bin 706 olarak verildi. İTALYA'DA EĞİTİME 15 MART'A KADAR ARA VERİLDİ İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, Başbakan Giuseppe Conte ile başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Başbakan Conte başkanlığında gün boyu ülkede hızla yayılan Kovid-19'a yönelik tedbirleri görüşen hükümetin, ilerleyen saatlerde yeni önlemleri içeren kararname açıklaması bekleniyor. Hükümetin öngördüğü önlemler arasında kişilerin el sıkışmaması, 65 yaş üstündekilerin evde kalması, tüm spor faaliyetlerinin ve kongrelerin durdurulması bulunuyor. Ayrıca virüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini frenlemeye dönük tedbirler de kararnamede yer alacak. AB'DEN BÜTÇE ESNEKLİĞİ TALEBİ İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği’nden (AB) bütçede olabilecek tüm esneklikleri talep edeceklerini söyledi. Kovid-19’dan son iki hafta içinde 107 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 2 bin 706 olduğu İtalya’da, Başbakan Conte, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından paylaştığı video ile halka hem bilgi verdi hem de virüsten korunma yöntemlerini anlattı. "Bizim ülkemiz ilk kez ulusal boyutta acil durumla yüzleşmekle karşı karşıya kalmıyor." diyen Conte, İtalya'nın bu mücadelede teslim olmayacağını belirtti.

Koronavirüs hadisesinin siyasi bir kriz olmadığını anlatan Başbakan Conte, "Hepimiz, aynı gemideyiz. Kim dümenin başındaysa onun rotayı belirleme zorunluluğu vardır. Daha fazla çaba göstermeliyiz, birlikte yapmalıyız." ifadelerini kullandı. Kovid-19 nedeniyle bazı kişilerin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bunun endişeye yol açtığını kaydeden Conte, "Olumlu veri ise İtalya'da virüs bulaşanların büyük bir bölümünün iyileşiyor olması." dedi. Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın ülkede ihtiyaç duyulan yoğun bakım ünitelerinin artırılması için talimat verdiğini dile getiren Başbakan, "Ancak şunun farkında olmalıyız ki bütün çabalara rağmen bu sağlık tesislerini kısa zamanda devreye sokmak mümkün değil. Bu nedenle ilk amacımız, enfeksiyonun bulaşmasını kontrol altına almak olmalıdır." diye konuştu. Conte, herkese sorumlu davranma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: "Sık sık ellerinizi yıkayın, mendile ya da dirseğinizin arasına hapşırın veya öksürün, sosyal temaslarınızda araya 1 metre mesafe koyun, sarılmalardan, el sıkışmalarından, kalabalık yerlerden kaçının. Okullarda ve üniversitelerde eğitim faaliyetleri askıya alınacak ve daha fazla bulaşma riskini önlemek için kamuya açık spor etkinlikleri gerçekleşmeyecektir."

Koronavirüsün, ekonomiye etkisine de değinen Başbakan Conte, İtalyan ekonomisinin bir "şok tedavisi"ne ihtiyacı olduğunu dile getirdi ve "Olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. AB’den bütçede olabilecek tüm esnekliği, İtalyan ailelerini ve girişimlerini desteklemek için talep ediyoruz. Avrupa bizi takip etmek ve çabalarımızı desteklemek zorunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu. YENİ ÖNLEMLER Diğer yandan, ülkede koronavirüs dolayısıyla yaşanan acil durumu görüşmek için gün boyu bakanlarıyla toplantı yapan Başbakan Conte, krizin başından bu yana bir dizi önlem öngören dördüncü başbakanlık kararnamesini imzaladı. Virüsün yayılmamasını öncelikli hedef belirleyen son kararnameyle, 15 Mart’a kadar okul ve üniversitelerde tüm eğitim faaliyetleri ile çocuklara yönelik eğitim maksatlı geziler ve spor faaliyetleri durduruldu. Ayrıca ülke genelinde, gösteri, kongre, miting, kültürel etkinlikler askıya alınırken, yaşlı ve patolojik rahatsızlıkları bulunanların dışarıya çıkmaktan kaçınması tavsiye edildi.

BİR YOLCU GEMİSİ KARANTİNAYA ALINDI Bu arada, Rainews24'ün haberine göre, İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova limanına demirlemiş olan GNV Rhapsody gemisinin, 50'den fazla mürettebatı karantinaya alındı. Geminin karantinaya alınması kararının, Cenova Limanı Sağlık Ekipleri tarafından verildiği, bunun nedeninin ise geminin 27 Şubat'ta Tunus'ta indirdiği Tunuslu bir yolcuya 2 Mart'ta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması olduğu belirtildi. GNV Rhapsody ile, bir sonraki seferde Tunus'tan 28 Şubat'ta Cenova'ya gelen 283 yolcunun, gemiden inen koronavirüs şüphesi taşıyan yolcuyla karşılaşmaması sebebiyle karantinaya alınmadıkları, sadece mürettebatın karantinaya alındığı ifade edildi. AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞLAR DEVAM EDİYOR İtalya'dan sonra en çok vaka görülen Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 262 olurken, 45 kişinin daha hastalığa yakalandığı Fransa'da toplam sayı 257'ye yükseldi. İspanya'da bugün 30 kişinin daha eklendiği vaka sayısı toplamda 190'a ulaşırken, ülkede ilk defa çocuklarda da koronavirüs vakası tespit edildi. Madrid'de 4 yaşında bir çocukta, Castilla y La Mancha bölgesinde 4 ve 11 yaşlarında olmak üzere üç çocukta koronavirüs olduğu belirtildi.

Ayrıca ülkede Kovid-19 nedeniyle ölüm sayısı bugün ikiye yükseldi. Bugün hayatını kaybeden kişinin, kronik hastalığı bulunan 82 yaşında bir vatandaş olduğu kaydedildi. Vodafone İspanya, 2 bin 200 çalışanını evden çalıştırma kararı aldığını açıklarken, bunun ilk denemesinin 6 Mart'ta yapılacağı bildirildi. İspanya'daki diğer büyük şirketlerin de benzer önlemler üzerine çalışma başlattığı ifade edildi. Ayrıca Çalışma Bakanlığı da şirketlere gönderdiği yazıda koronavirüsten dolayı karantina ya da tedavi sürecine giren çalışanlarının, sosyal güvenliklerinin ödenmesi gerektiğini duyurdu. İspanya'da büyük şirketlerin çalışanlarının evden çalışabilmesi için çalışma başlattığı, ayrıca Kovid-19 bulaşma riski olanların, iş yerine gitmemeleri istendiği de basına yansıdı. İngiltere'de görülen koronavirüs vaka sayısına 36 kişi daha eklenerek, toplam sayı 87'ye yükselirken, İsviçre'de teyitli vaka sayısı 77 oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yapılacak bir yasal değişiklikle virüs bulaşan ve kendilerini izole eden kişilere ilk günden itibaren ücretli izin verileceğini açıkladı.

Hollanda'da hastalığı taşıyan kişi sayısı 38'e ulaşırken, Avusturya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 27'ye dayandı, Çekya'da ise bu sayı 8 oldu. Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros da ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Varazdin şehrinde virüs tespit edilen kişinin, kısa bir süre önce İtalya'dan döndüğü açıklandı. Kovid-19 taşıyan kişi sayısı Yunanistan'da 9'a, Danimarka'da ise 10'a ulaştı. POLONYA VE MACARİSTAN'DA İLK VAKALAR Yeni tip koronavirüs, Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılıyor. Polonya ve Macaristan'da ilk Kovid-19 vakaları bugün tespit edildi. Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, Almanya ziyareti sonrası ülkeye dönen bir kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede eğitim gören iki İran vatandaşında virüs tespit edildiğini kaydetti. IRAK, İRAN'DAKİ VATANDAŞLARINA 15 GÜN SÜRE VERDİ Irak Sınır Kapıları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında, İran’da bulunan vatandaşlarının 15 Mart’a kadar ülkelerine geri dönmeleri için süre belirlediği bildirildi.

İran’dan gelecek olan vatandaşların Bağdat ile Basra Havalimanlarında karşılanacakları ve sağlık kontrolünden geçirilecekleri belirtilirken, İran ile ticari ilişkilerin ise 8 Mart’tan 15 Mart’a kadar durdurulacağı açıklandı. Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede tamamı İran’dan gelen 36 kişide korona virüsü bulunduğunu duyurdu. IRAK'TA VİRÜS KAYNAKLI 3'ÜNCÜ ÖLÜM Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta Kovid-19'a yakalanan 65 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği bildirilmişti. Daha sonra Bağdat'ta da koronavirüse yakalanan bir kadının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 3'e yükselmiş oldu. IRAK, İRAN VE KUVEYT İLE TİCARETİ ASKIYA ALDI Irak Sınır Kapıları Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında İran ve Kuveyt ile ticaretin geçici olarak askıya alınmasına karar verildiği belirtildi. Irak Bakanlar Kuruluna bağlı Hükümet Komitesinin, ülkenin 8-15 Mart tarihleri arasında komşuları Kuveyt ve İran ile ticareti durdurma yönünde karar aldığı aktarılan açıklamada, bu kararın Sağlık Bakanlığına Kovid-19'un önlenmesi için gerekli ekipmanları hazırlama fırsatı vermek için alındığı aktarıldı.

Açıklamada, kararın ayrıca Meysan, Basra, Diyala ve Vasit valiliklerinden gelen "virüsün yayılmasının engellenmesi için ticaretin sınırlandırılması talebine" cevap vermek amacı taşıdığı ifade edildi. TUNUS VE IRAK'TA ÖNLEMLER Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif Mekki düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla İtalya'nın kuzeyinden yapılan gemi seferlerini askıya aldıklarını ifade etti. Ülkesinin virüse yönelik önlemler kapsamında gerekli ekipmanların alınması için bütçe ayırdığını belirten Mekki, uluslararası spor müsabakalarının sadece Tunuslu taraftarlar ve şimdiye kadar ülkeye gelen rakip takımların taraftarları huzurunda oynanacağını, daha fazla misafir kabul edilmeyeceğini söyledi. Tunus Sağlık Bakanı Mekki, önceki gün yaptığı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini söylemişti. Mekki, bugünkü açıklamasında ise virüs tespit edilen kişinin yolculuk yaptığı gemideki yolculardan 996'sının hala karantina altında tutulduğunu aktarmıştı.

Hastalık belirtileri gösteren 52 kişiden örnekler alındığını ve bunlardan sadece birinin pozitif çıktığını kaydeden Mekki, bunun da iki gün önce açıklanan vaka olduğunu söylemişti. FAS'TA FUTBOL MAÇLARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Fas Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek ve futbolcular, antrenörler ve seyircilerin sağlığını korumak amacıyla tüm kategorilerdeki futbol müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi. Fas Sağlık Bakanlığı 3 Mart'ta, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. Virüs tespit edilen kişinin İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşı olduğu belirtilmişti. Fas yönetimi daha önce de Kovid-19 nedeniyle "Judo Rabat Grand Prix 2020" turnuvasını iptal etmiş, "Fas Bisiklet Turu" ve "Tafraoute Badem Festivalini" erteleme kararı almıştı. ABD'DE ÖLÜ SAYISI 11 OLDU California eyaletinde ilk defa 1 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Diğer 10 kişi ise Washington State eyaletinde hayatını kaybetti.

ABD’nin doğu yakası New York eyaletinde de teyid edilen koronavirüs vakası 2'den 6’ya çıktı. New York Valisi Andrew Cuomo, ilgili 6 kişi ile temas etme ihtimali bulunan yaklaşık bine yakın kişiden evlerinde kendilerini karantinaya almalarını istediklerini açıkladı. Öte yandan, United havayolu şirketi, salgın korkusu nedeniyle seyahat taleplerinin azalmasından dolayı Nisan’da uçak seferlerini iç hatlarda yüzde 10, uluslararası hatlarda da yüzde 20 azaltma kararı aldıklarını duyurdu. ABD genelinde, çoğu Washington eyaletinde olmak üzere 15 eyalette teyid edilen toplam 110’dan fazla koronavirüs taşıyıcısı hasta bulunduğu belirtiliyor. CEZAYİR'DE VAKA SAYISI 17'YE YÜKSELDİ Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Buleyde ilinde daha önce bazı fertlerinde Kovid-19'a rastlanan bir ailenin 5 üyesinde daha virüsün görüldüğü kaydedildi. Yeni vakalarla birlikte ülkede 25 Şubat'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

Virüsün söz konusu aile üyelerine 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı belirtiliyor. Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş, ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti. AVUSTRALYA'DA VAKA SAYISI 51'E ÖLÜ SAYISI İSE 2'YE ÇIKTI Avustralya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, Sydney’deki yaşlı bakım evinde Kovid-19 virüsü bulaşan 95 yaşındaki bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. İsmi açıklanmayan kadının hayatını kaybetmesiyle Avustralya’daki yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Batı Avustralya’nın Perth kentindeki hastanede 1 Mart Pazar günü 78 yaşında ölen James Kwan, ülkedeki ilk can kaybı olmuştu. KONGO 5 ÜLKEDEN GELEN YOLCULARI KARANTİNAYA ALACAK Kongo Halk Cumhuriyeti'nde, Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan gelen tüm yolcuların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinaya alınacağı belirtildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı çarşambadan itibaren geçerli olan uygulamaya ilişkin tebligatı Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'ın başkent Brazzaville'deki büyükelçiliklerine gönderdi.

Uygulama gereği bu ülkelerden gelen yolcular taramaya tabi tutulacak ve sonuçlar negatif çıksa dahi tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınacak. Öte yandan belirtilen ülkelerin bulunduğu liste, risk durumuna göre yeni ülkelerin eklenip çıkarılması şeklinde güncellenebilecek. Adı geçen 5 ülkeden sadece Fransa ulusal hava yolu Air France'ın Kongo'ya direkt uçuşu bulunuyor. Air France, 4'ü Brazzaville, 5'i ekonomik başkent Pointe-Noire'a haftada toplam 5 uçuş gerçekleştiriyor. UNESCO: KORONAVİRÜS 290,5 MİLYON ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİNİ ETKİLEDİ Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 13 ülkede okullar kapatıldı. Okulların kapandığı ülkeler arasında Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Söz konusu ülkelerde toplam 290,5 milyon öğrencinin eğitimi ise aksadı. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, ''Sağlık ya da başka krizler yüzünden okulların geçici olarak kapanması maalesef yeni değil ama mevcut aksamanın küresel boyutu ve hızı düşünüldüğünde bu aksamanın uzaması eğitim hakkını tehlikeye atar.'' uyarısında bulundu.