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Çin’de koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2020 06:01 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238’e yükseldi. Son 24 saatte 889 yeni Kovid-19 vakası saptandı, 118 kişi yaşamını yitirdi.

Çin’de koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e çıktı

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11 bin 633’ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465’e çıktı.

Koronavirüs (Kovid-19)salgını nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 238’e yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 18 bin 264’e ulaştı.

Ülkede Kovid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 206’ya, müşahede altına alınanların sayısı 120 bin 302’ye geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 68’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

SON 24 SAATTE 118 CAN KAYBI

Ülke genelinde son 24 saatte 115’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, ayrıca Cıciang, Yünnan eyaletleriyle Çongçing kentinde birer olmak üzere, salgından dolayı 118 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, ülkede 889 yeni Kovid-19 virüsü vakası saptandı.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin hafta başında salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı bir raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Kovid-19 virüsünün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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