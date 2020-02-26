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Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2020 06:47 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717’ye çıktı.

Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkedeki Kovid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491’e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108’e geriledi.

Bununla birlikte toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 717’ye, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64’e ulaştı.

Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745’e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 85’e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs virüs Kovid-19

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