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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 255’e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

Çin'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 kişi daha artarak 3 bin 255’e yükseldi.

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 255’e yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında yeni koronavirüs salgınında yedi kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının 3 bin 255’e ulaştığını açıkladı. Komisyon, 41 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu bilgisini verdi. Vakaların 14’ünün başkent Pekin’de, 4’ünün Şanghay’da ve 7’sinin Guangdong eyaletinde görüldüğü aktarılırken, yurt dışı kaynaklı vakaların toplam sayısı 269’a yükseldi. Böylelikle, Çin’de şu ana kadar tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı 81 bin 8’e çıktı.

TABURCU EDİLEN HASTA SAYISI 71 BİN 740'A ULAŞTI

Komisyon, Çin anakarasında dün 590 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini, şu ana dek taburcu edilen hasta sayısının ise 71 bin 740’a ulaştığını da bildirdi.

Kaynak: İHA

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