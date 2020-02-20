HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı

Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 06:38 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı.

Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 864’ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576’ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 922’ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363’e geriledi.

Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 120’ye yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 16 bin 155’e ulaştı.

Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 65’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

SON 24 SAATTE 114 CAN KAYBI

Ülke genelinde son 24 saatte 108’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, Hıbey, Fucien, Şandong, Yünnan ve Şanş eyaletleri ile Şanghay kentinde ise birer can kaybı olmak üzere 114 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vaka sayısı 394 ile 23 Ocak’tan bu yana günlük bazda tespit edilen en düşük Kovid-19 rakamı oldu.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin hafta başında salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı bir raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de varAlmanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Ahmet Kural trafik kazası geçirdi!

Ahmet Kural trafik kazası geçirdi!

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan'da 14 kişinin ölümüne "soya tozu" yol açtı

14 kişinin ölümünün sebebi belli oldu

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var iddiası

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Kamışlı’da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Suriye'de ABD ve Rusya arasında büyük gerginlik!

AB'den Libya'da çatışmalara son verilmesi çağrısı

AB'den Libya çağrısı: Acilen durdurun

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: En kötü senaryo olur

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Trump ve Macron telefonda NATO'yu görüştü

Trump ve Macron arasında NATO görüşmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.