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  4. Çin'de metroda saçılan paralara 'koronavirüs' korkusuyla kimse dokunamadı

Çin'de metroda saçılan paralara 'koronavirüs' korkusuyla kimse dokunamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Çin'in Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara koronavirüs korkusuyla kimse dokunamadı.

Çin'de metroda saçılan paralara 'koronavirüs' korkusuyla kimse dokunamadı

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 300 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs kriziyle mücadele ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hayatın yavaş yavaş normale döndüğü gözlemlenirken, Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı.

Koronavirüsün bulaşması korkusuyla metro istasyonuna giriş yapan kimse paraları yerden almaya cesaret edemedi. O anları kameraya kaydeden bir yolcu, "Parayı kimin attığını bilmiyorum ama onu almaya cesaret edemiyorum" ifadelerini kullandı.

"KİM VİRÜSÜ ALMAYA CESARET EDİYOR?"

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar, "Kim virüsü almaya cesaret ediyor?", "Yaşam ve ölüm karşısında para bile işe yaramaz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Öte yandan, Çin'de 81 bin 439 koronavirüs vakası bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs Metro Istasyonu

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