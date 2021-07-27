Çin'de panik! Kum fırtınası şehrin üzerine çöktü

Çin şehri Dunhuang, felaket filminden fırlamış gibi görünen devasa bir kum fırtınası tarafından yutuldu.

Yüksekliği 100 metreyi aştığı söylenen ve Gobi Çölü'nden geldiği bilinen kum fırtınası sosyal medya kullanıcıları tarafından anbean kaydedildi.

ANA YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Devasa toz bulutu yavaş yavaş şehre doğru hareket ederken yüksek binaların gözden kaybolduğu görülüyor. Görgü tanıkları yaşanan bu anları 'dünyanın sonu' şeklinde tanımlarken, görüş mesafesi 20 metrenin altına düşmesi nedeniyle ana yollar araç geçişine kapatıldı.

CAN KAYBI YOK

Yaşanan bu durumdan dolayı bölgede bulunan turistler de nasibini aldı. Hazırlıksız yakalanan turistlerin eşyaları havaya fırlarken yetkililer maske ve gözlük dağıttı. Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Sert iklimi ve yaşam koşullarıyla tanınan kentte yaşanan bu durum, ülkenin batısındaki bir şehir olan Hotan'da da meydana gelmişti. Çin medyası, insan faaliyetleri ve ormansızlaşma nedeniyle aşırı hava koşullarının son yıllarda daha yaygın hale geldiğini bildirdi.

