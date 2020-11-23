HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'de şoke eden görüntüler! 1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Çin'de şoke eden görüntüler! 1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

23.11.2020 02:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda çalışan 1 kişide koronavirüs rastlanmasının ardından havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişi zorla karantinaya alındı. Karantinaya alınan yolcular test alanından kaçmaya çalıştı.

Çin’in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda kargo terminalinde çalışan 39 yaşındaki bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm havalimanı karantinaya alındı.

HAVALİMANINDAN ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Yetkililer, havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişiye test yapmak amacı ile otopark alanına yönlendirerek, havalimanından çıkışları yasakladı.

Yetkililer, havalimanına gelen her yolcuya koronavirüs testi yapmaya başlarken, test alanına itilen çok sayıda kişinin görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, vatandaşların çoğunun test alanında çıkmak istediği ve yetkililerin vatandaşları engelledikleri görüldü.

ÇOCUKLARININ GİTTİĞİ OKUL KAPATILDI

39 yaşındaki havalimanı çalışanın eşinin de koronavirüse yakalandığı ve Shanghai Pudong Hastanesinde hemşire olduğu aktarıldı. Hastane, günlük ayakta tedavi ve acil servisleri askıya alırken, çiftin çocuklarının gittiği okul ise kapatılarak uzaktan eğitime geçti.

Havalimanın ardından Şangay’da bulunan Güney Demiryolu İstasyonu’nda kapatıldığı iddia edildi. (İHA)

Osmaniye'de hastanede koronavirüs patlaması! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktıOsmaniye'de hastanede koronavirüs patlaması! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Koronavirüslü hastalarını öldüren doktorun kurbanlarından biri Türk olabilirKoronavirüslü hastalarını öldüren doktorun kurbanlarından biri Türk olabilir
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

'Sputnik V aşısının fiyatı Batı'dakilere göre çok daha düşük olacak'

'Sputnik V aşısının fiyatı Batı'dakilere göre daha düşük olacak'

Rusya'da 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı

Küçük çocuğun mucize kurtuluşu

Ev partisinde alkol bitince dezenfektan içtiler: 7 ölü

Ev partisinde alkol bitince dezenfektan içtiler: 7 ölü

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye'ye boykot' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye'ye boykot' açıklaması

Bu ismi çok duyacağız: ABD'nin dış politikası Antony Blinken'a emanet

ABD'nin dış politikası Antony Blinken'a emanet!

Alkol bitince el dezenfektanı içtiler! 7 kişi öldü, 2 kişi...

Alkol bitince el dezenfektanı içtiler! 7 kişi öldü, 2 kişi...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.