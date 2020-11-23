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  4. Çin'de şoke eden görüntüler! 2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Çin'de şoke eden görüntüler! 2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

23.11.2020 02:08 | Son Güncelleme:
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Çin’in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda çalışan 1 kişide Covid-19’a rastlanmasının ardından havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişi zorla karantinaya alındı. Karantinaya alınan yolcular test alanından kaçmaya çalıştı.

Çin’in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda kargo terminalinde çalışan 39 yaşındaki bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm havalimanı karantinaya alındı.

HAVALİMANINDAN ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Yetkililer, havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişiye test yapmak amacı ile otopark alanına yönlendirerek, havalimanından çıkışları yasakladı.

Yetkililer, havalimanına gelen her yolcuya korona virüs testi yapmaya başlarken, test alanına itilen çok sayıda kişinin görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, vatandaşların çoğunun test alanında çıkmak istediği ve yetkililerin vatandaşları engelledikleri görüldü.

ÇOCUKLARININ GİTTİĞİ OKUL KAPATILDI

39 yaşındaki havalimanı çalışanın eşinin de Covid-19’a yakalandığı ve Shanghai Pudong Hastanesinde hemşire olduğu aktarıldı. Hastane, günlük ayakta tedavi ve acil servisleri askıya alırken, çiftin çocuklarının gittiği okul ise kapatılarak uzaktan eğitime geçti.

Havalimanın ardından Şangay’da bulunan Güney Demiryolu İstasyonu’nda kapatıldığı iddia edildi. (İHA)

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