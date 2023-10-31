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    4. Çin'deki çevirimiçi haritalarda İsrail'in ismi ve bayrağı kaldırdı! Çin Dışişleri Bakanlığı duruma anında cevap verdi

    Çin'deki çevirimiçi haritalarda İsrail'in ismi ve bayrağı kaldırdı! Çin Dışişleri Bakanlığı duruma anında cevap verdi

    31.10.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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    İsrail ve Filistin arasında çatışmayı tüm dünya yakından takip etmeye devam ediyor. Gazze'de saldırılar sürerken Çin'de ilginç bir gelişme yaşandı. Çinli dijital harita uygulamalarından İsrail'in ismi ve bayrağı kaldırıldı. Platformlarda diğer ülkelerin ismiyle arama yapıldığında sonuç çıkarken İsrail'e ilişkin bir sonuca ulaşılamıyor.

    Çin'deki çevirimiçi haritalarda İsrail'in ismi ve bayrağı kaldırdı! Çin Dışişleri Bakanlığı duruma anında cevap verdi

    Gazze'den insanlık dramı görüntüler gelirken Çin'deki internet kullanıcıları tuhaf bir durumu keşfetti. TRT Haber'in haberine göre, Çin'in popüler harita uygulamalarından Baidu ve Gaode'ın İsrail'in isminin ve bayrağının yer almadığı görüldü. Tüm ülkelerin ve bayraklarının yer aldığı uygulamalarda bölgedeki şehir isimleri gösterilirken ancak ülkenin ismi ve bayrağı yer almıyor. Sosyal medyada gündem yaratan duruma ilişkin olarak uygulamalardan henüz bir açıklama gelmedi.

    "AÇIKÇA İŞARETLENMİŞTİR"

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    Çin Dışişleri Bakanlığı Baidu ve diğer popüler harita uygulamalarında İsrail’in isminin yer almamasına ilişkin sorulan soruyu yanıtladı. Bakanlık Sözcüsü Wang Wenbin "Çin ile İsrail'in normal diplomatik ilişkileri olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çin’in yetkili makamları tarafından yayınlanan standart haritada ilgili ülkeler açıkça işaretlenmiştir" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
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