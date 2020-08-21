Çin’deki dünyanın en büyük barajı sağanak nedeniyle tam kapasiteye yaklaştı

Çin basınındaki haberlere göre ülkenin en uzun, dünyanın en uzun 3’üncü nehri olan Yangzı’nın, Hubey eyaletinden geçen kısmı üzerine kurulan 3 Boğaz Barajı, ülkede son aylarda artan sağanak nedeniyle tam doluluk seviyesine yaklaştı.

Yüksekliği 185 metre olan 3 Boğaz Barajı'nda, son 40 yılın en yoğun sağanak yağışı sonrası su seviyesi 165 metre yüksekliğe ulaştı. Barajda perşembe günü saniyede 75 bin metreküplük su akışı gerçekleşti.

İLK KEZ 11 TAHLİYE KAPAĞI BİRDEN AÇILDI

Barajın artan su rezervi nedeniyle ilk kez aynı anda açılan 11 tahliye kapağı saniyede 49,2 bin metreküp su tahliye ediyor.

Çin medyasında barajın giderek artan su miktarı nedeniyle zarar görüp görmeyeceği konusu gündeme getirilirken, uzmanlar barajın sel kontrol kapasitesinin yeterli olduğunu savunuyor.

Barajın sellerin etkisiyle yıkılması halinde oluşacak su taşkınlarının 60 milyona yakın nüfuslu Hubey eyaleti başta olmak üzere Yangzı Nehri’nin geçtiği diğer eyaletleri etkisi altına alması kaçınılmaz görünüyor.

Yangzı Nehri, ülkenin Çinghay eyaletinden doğuyor ve Yünnan, Sıçuan, Hubey (barajının olduğu eyalet), Hunan, Ciangşi, Anhui, Ciangsu eyaletlerinden geçerek Şanghay üzerinden Doğu Çin Denizi’ne dökülüyor.