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Çin'den büyük sürpriz: Merakla beklenen ilk Mars fotoğrafları geldi

20.05.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Mars'a inen uzay aracından ilk görüntüler, nihayet dünyaya ulaştı. Çin devletine bağlı yayın kuruluşu Global Times'ın bugün Twitter'dan paylaştığı iki görselde Zhurong isimli uzay aracının güneş panelleri, antenleri ve Mars yüzeyine inerken kullandığı platform görüldü. Platformun göründüğü fotoğraf siyah beyazken uzay aracının kendisinin çıktığı fotoğraf renkli çekilmişti.

Çin'den büyük sürpriz: Merakla beklenen ilk Mars fotoğrafları geldi

15 Mayıs'ta Kızıl Gezegen'in kuzey enlemlerindeki Utopia Planitia ovasına inen uzay aracı, ülkenin uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olmuştu. Bu başarıyla birlikte Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Mars yüzeyine uzay aracı gönderen üçüncü ülke unvanını almıştı.

MERAKLA BEKLENİYORDU

Diğer yandan Mars meraklıları, 15 Mayıs'tan bu yana ilk fotoğrafların yayımlanmasını bekliyor ve bu gecikmeden dolayı endişeleniyordu. NASA, genellikle uzay araçlarının inişinin hemen ardından ilk görüntüleri yayımlamıştı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) Müdür Yardımcısı Wu Yanhua ise Zhurong'un önümüzdeki birkaç gün içinde iniş platformundan çekileceğini ve ilk fotoğrafların mayıs sonunda beklendiğini söylemişti.

Ancak uzay idaresi, Zhurong'un ilk fotoğraflarını uzay aracı platformdan çekilmeden önce yayımladı ve bekleyenleri sevindirdi. Global Times'ın Twitter duyurusunda, "Zhurong gezgini iniş platformundan çıkmaya hazırlanıyor ve yakında Mars'ın yüzeyini araştırmaya başlayacak" ifadeleri yer aldı.

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Çin Mars

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