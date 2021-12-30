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  4. Çin'den dünyayı şaşkına çeviren görüntüler! Koronavirüs kurallarına uymayanları utanç yürüyüşüne çıkardılar

Çin'den dünyayı şaşkına çeviren görüntüler! Koronavirüs kurallarına uymayanları utanç yürüyüşüne çıkardılar

30.12.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Guangxi bölgesindeki Jingxi şehrinde sokağa çıkma yasağı kurallarını çiğneyen kişiler önlerinde isimlerinin yazılı olduğu pankartlarla sokaklarda dolaştırıldı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirde dört kişinin büyük bir kalabalığın ortasında yürütüldüğü görülüyor.

Çin'den dünyayı şaşkına çeviren görüntüler! Koronavirüs kurallarına uymayanları utanç yürüyüşüne çıkardılar

Koronavirüs'ün ilk çıktığı yer olarak bilinen Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyet zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

BOYUNLARINA İSİMLERİ ASILDI

Guangxi bölgesindeki Jingxi şehrinde meydana gelen olayda da sokağa çıkma yasağına uymayan kişiler, tehlikeli madde kıyafeti, her biri iki polis tarafından tutularak fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı posterlerle birlikte büyük bir kalabalığın ortasından yürütüldü.

Çin'de 13 milyon kişinin yemek için bile dışarı çıkması yasaklandı. Şehirde sadece acil tıbbi durumlar için dışarı çıkılabiliyor.

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AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZERELER

Bununla birlikte Çin’in Facebook benzeri paylaşım yapılan sosyal medya platformu Webio’da bir kullanıcı açlıktan ölmek, eriştelerinin tükenmek üzere olduğunu ve yetkililerden yardım istediğini duyurdu. Sosyal medya platformunda birçok kişi de açlık sorunlarının baş gösterdiğini yazdı.

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Çin, 2010 yılında suçluların alenen utandırılmasını ve geçit töreni yapılmasını yasaklamıştı ancak uygulama, son derece katı kilitleme kontrolleri arasında yeniden ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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