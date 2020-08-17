Çin’den flaş Covid-19 aşısı hamlesi

Merkezi Çin’de bulunan CanSino Biologics isimli şirket, Pekin yönetimi tarafından Covid-19 aşısı patenti aldı. Devletin yayın organı olan People’s Daily isimli gazetede yer alan habere göre Ad5-nCOV isimli aşı, ülke sınırları içerisinde patent alan ilk aşı oldu.

Çin Ulusal Fikri Haklar Yönetimi’nin patenti 11 Ağustos’ta verdiği kaydedilirken, aşının gelişim süreci ile ilgili detaylar da paylaşıldı.

Suudi Arabistan’ın CanSino aşıları ile ilgili 3. klinik testleri bu ay içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı açıklanırken, Rusya, Brezilya ve Şili’de de 3. faz aşı denemelerin başlanacağı aktarıldı.

